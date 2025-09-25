Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu 25/09/2025 06:25

(PLO)- Chủ tịch nước cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Chiều ngày 24-9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu do Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng chủ trì và có sự tham dự của nhiều Người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, cùng đại diện các tổ chức quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị quan trọng này.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhận định năng lượng sạch đang thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững, tạo việc làm. Cho biết nếu các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được triển khai đầy đủ, mức tăng nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ dưới 3 độ C, thay vì 4 độ C so với dự báo trước đây, ông Guterres kêu gọi các quốc gia đưa ra các mức Đóng góp mới, tham vọng hơn.

Ông cho rằng tập trung thúc đẩy 05 lĩnh vực gồm chuyển đổi năng lượng sạch, cắt giảm khí methane, bảo vệ rừng, tăng cường cắt khí thải trong các ngành công nghiệp nặng, và bảo đảm công bằng khí hậu, bao gồm bảo đảm tài chính xanh cho các quốc gia đang phát triển.

Với tư cách Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP 30), Tổng thống Brazil khẳng định Hội nghị COP30 sắp tới sẽ là nơi các quốc gia có thể trao đổi một cách thẳng thắn về vấn đề này, đồng thời kêu gọi các quốc gia sớm nộp các NDC mới trước COP30.

Chia sẻ nhận định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các đại biểu khẳng định chuyển đổi xanh và các-bon thấp đang là xu hướng chung của thế giới; kêu gọi các quốc gia phát triển đi đầu trong việc cắt giảm khí thải, tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam ý thức rõ và kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ.

Đồng thời để chuyển đổi xanh, chuyển đổi công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã cam kết, tăng cường năng lực và sức chống chịu cho các khu vực dễ bị tổn thương và người dân.

Để cùng vượt qua các thách thức của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Đề giúp các nước đang phát triển rút ngắn khoảng cách, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, sạch và hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Liên hợp quốc cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, xây dựng lòng tin, bảo đảm công bằng, công lý, hiện thực hoá các mục tiêu của Công ước khung về biến đổi khí hậu và Thoả thuận Paris trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt.

Các quốc gia phát triển cần tiên phong cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải, đóng góp tài chính và công nghệ, khởi xướng và lan toả những sáng kiến, giải pháp mới, đối thoại, kết nối các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân toàn cầu cùng tham gia hành động.