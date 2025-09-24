Chủ tịch nước Lương Cường tọa đàm với doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tại New York 24/09/2025 05:51

(PLO)- Tại buổi tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt – Mỹ đang ở thời điểm phát triển tốt nhất.

Trưa 23-9 (giờ địa phương), tại New York, Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Mỹ.

Đây là hoạt động của Chủ tịch nước Lương Cường trong khuôn khổ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Tọa đàm lần này do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Asean, Hội đồng doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ quốc tế (BCIU) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) tổ chức.

Đánh giá cao Ban Tổ chức và bày tỏ vui mừng chủ trì tọa đàm, Chủ tịch nước Lương Cường nói tọa đàm rất có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp 30 năm Việt Nam – Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Các doanh nghiệp phải là động lực phát triển quan hệ hai nước

Thông tin tới các doanh nghiệp Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Sau 80 năm thành lập nước và gần 40 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước bị chiến tranh tàn phá, bị cấm vận đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một đất nước có quy mô kinh tế thứ 32 thế giới và là một trong 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại.

Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ với 194 quốc gia, trong đó có 38 quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có 5 nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển rất tốt và có nhiều điều đáng tự hào. Ảnh: ND

“Cách đây 30 năm, không ai nghĩ rằng quan hệ hai nước Việt - Mỹ lại phát triển như hiện nay. Việt - Mỹ đã trở thành đối tác quan trọng của nhau về kinh tế - thương mại – đầu tư. Theo số liệu mới đây, thương mại năm 2024 giữa hai nước đạt gần 140 tỉ USD. Đây là con số đáng tự hào”, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định.

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ đang đầu tư vào Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, định hướng đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Có hai mốc quan trọng Việt Nam đã xác định là năm 2030 trở thành nước đang phát triển thu nhập cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Đảng, Nhà nước Việt Nam có nhiều chủ trương, chính sách đột phá về thể chế, chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Việt Nam cũng đang quyết liệt tiến hành cách mạng bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”, Chủ tịch nước thông tin.

Nhiều chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, chiến lược đổi mới phương thức hội nhập quốc tế sâu, rộng, thực chất, hiệu quả… cũng đã được đề ra và tiến hành. Việt Nam cũng đang rà soát, sửa đổi, hoàn thiện thể chế.

“Vừa rồi, Việt Nam sửa đổi một số điều của Hiến pháp 2013, sửa đổi một số luật để khơi thông nguồn lực trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài. Chúng tôi xác định hành lang pháp lý phải thông thoáng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ đầu tư lâu dài, hiệu quả, hai bên cùng có lợi”, Chủ tịch nước nói.

Ông khẳng định, Việt Nam và Mỹ hiện nay đang có quan hệ ở mức tốt nhất. “Các doanh nghiệp Mỹ hãy tiếp tục làm sợi dây, làm động lực để hai nước củng cố, tăng cường quan hệ tốt hơn. Dư địa phát triển của Mỹ và Việt Nam còn rất lớn. Việt Nam 100 triệu dân là cầu nối cho Mỹ vào thị trường 700 triệu dân của Đông Nam Á”, Chủ tịch nước nói.

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam

Trong 9 ý kiến của các doanh nghiệp Mỹ tại tọa đàm, đa số các ý kiến đều đánh giá cao những cải cách gần đây của Việt Nam và bày tỏ hy vọng về các cơ hội đầu tư sẽ được hiện thực hóa.

Các lãnh đạo, chuyên gia các tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ như Vantive, Amazon, Apple, AES, Amway, Boeing, Excelerate Energy, Warburg Pincus, The Asia Group, Excel Services Corporation, Atlas Air, Meta, The Coca – Cola Company... đều chúc mừng Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và hiện tại đang có những cải cách chưa từng có.

Các doanh nghiệp lớn của Mỹ đều đánh giá cao những cải cách của Việt Nam và cho rằng còn nhiều cơ hội, tiềm năng để đầu tư, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ảnh: ND

Đại diện của các tập đoàn đã thông báo về các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam, chỉ ra những tiềm năng to lớn và cơ hội hợp tác, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để các tập đoàn có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Các tập đoàn bày tỏ ngưỡng mộ sự tiến bộ kinh tế và xã hội đáng kinh ngạc của Việt Nam, đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tin tưởng rằng với những định hướng đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Chia sẻ nhiều mục tiêu và ưu tiên chung với Việt Nam, từ thúc đẩy số hóa, tăng xuất khẩu, đến đảm bảo phát triển công bằng, các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều nhất trí cho rằng Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu cho phát triển trên nhiều lĩnh vực, khẳng định cam kết với các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao các tập đoàn trong lĩnh vực y tế, thực phẩm của Mỹ đã và đang tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Thứ trưởng Hà nói các hoạt động đầu tư này có lợi cho cả hai bên, góp phần để công tác y tế tại Việt Nam chăm sóc và bảo đảm sức khỏe người dân tốt hơn.

Với những kiến nghị của các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực này, Thứ trưởng Hà nói các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp nhận và hợp tác với các bộ phận có liên quan của các doanh nghiệp nhằm tiếp thu các ý kiến, kiến nghị phù hợp.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đánh giá cao các kiến nghị, dự định đầu tư của các tập đoàn năng lượng, công nghiệp, logistics của Mỹ vào Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng cũng mong muốn các doanh nghiệp Mỹ có kế hoạch chia sẻ, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong những lĩnh vực thiết yếu, căn bản.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục có tiếng nói đồng thuận với Việt Nam trong vấn đề thuế đối ứng mà hai nước đang đàm phán.