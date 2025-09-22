Chủ tịch nước Lương Cường gặp hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ 22/09/2025 07:25

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Sáng 21-9 theo giờ địa phương (đêm 21-9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Boeing Commercial Airplanes.



Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes (BCA). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Boeing sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với các đối tác Việt Nam

Tại buổi tiếp, bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Boeing Commercial Airplanes chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm trụ sở Tập đoàn ở thành phố Seattle, coi đây là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là minh chứng về mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trao đổi về chiến lược và các cam kết hợp tác của Boeing với Việt Nam; bà Stephanie Pope khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo các hãng hàng không của Việt Nam để từng bước cụ thể hoá các thoả thuận giữa hai bên, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam hiện có 17 tàu bay Boeing mà Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang khai thác, và hiện Vietjet đã ký hợp đồng mua hơn 200 tàu bay, trong đó những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao dịp này. Đây là minh chứng cho thấy thị trường Đông Nam Á đóng vai trò rất quan trọng đối với Boeing.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến lễ bàn giao máy bay Boeing 737 MAX đầu tiên giữa Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Vietjet Air. Ảnh: TTXVN

Về những cam kết của Boeing trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Boeing sớm nghiên cứu và triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, cũng như xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc và tàu bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn, qua đó không chỉ phục vụ cho thị trường Việt Nam, mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing, củng cố nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai bên.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói chung và Tập đoàn Boeing nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Tập đoàn Costco muốn hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam

Cũng trong sáng 21-9 theo giờ địa phương (đêm 21-9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris.

Tại thành phố Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn bán lẻ Costco của Hoa Kỳ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Ron Vachris chia sẻ Costco là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ, đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, nên rất chú trọng đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế.

Ông Ron Vachris bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Uớc tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và càphê…

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ông Ron Vachris nhấn mạnh Costco quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để phát triển năng lực sản xuất và cung ứng; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp).

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh cũng như nhu cầu tăng cường thu mua hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của Costco.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Nêu rõ Việt Nam kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế mở, minh bạch và bền vững, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư - từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.