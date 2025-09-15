Việt Nam gửi thư đề nghị Hoa Kỳ xem xét lại quyết định về hải sản 15/09/2025 20:46

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đề nghị cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển của Hoa Kỳ.

Ngày 15-9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ (DOC) Howard Lutnick, đề nghị cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Hoa Kỳ.

Việc cân nhắc lại quyết định này nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm ngàn ngư dân, người lao động Việt Nam.

Trong thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ trưởng Howard Lutnick quan tâm, xem xét khách quan để đảm bảo kết quả hợp lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam. Đây vốn là những đối tác đáng tin cậy, kinh doanh công bằng tại thị trường Hoa Kỳ trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 19 thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam đang diễn ra.

Ngày 15-9, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh minh hoạ: Vasep

"Hoa Kỳ và Việt Nam đang duy trì Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, được xây dựng trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi. Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ. Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại theo tinh thần xây dựng và hướng tới tương lai" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh trong thư.

Trước đó, ngày 10-9, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có Công văn số 156 gửi Bộ NN&MT, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính về việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển (thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ) thông báo về việc từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển của Hoa Kỳ.

Theo đó, các loài hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1-1-2026. Đây là biện pháp tương đương với cấm nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu nhiều loài hải sản chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực, cá nục…

Theo VASEP, trong thời gian qua, ngành hải sản Việt Nam cùng với Chính phủ và chính quyền các địa phương đã nỗ lực mạnh mẽ và liên tục để hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Điều này bao gồm việc Quốc hội ban hành Luật Thủy sản năm 2017, tăng cường phân bổ nguồn lực cho công tác quản lý địa phương cũng như duy trì các nỗ lực tuân thủ chương trình IUU, SIMP và FIP đối với ghẹ và cá ngừ. Đồng thời thực hiện chứng nhận “An toàn cá heo” cho chuỗi cung ứng xuất khẩu cá ngừ cùng với nhiều khuôn khổ pháp lý và chương trình bảo vệ động vật biển có vú khác.

VASEP kiến nghị: Để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp khai thác, nuôi trồng thủy sản trong nước trước quyết định của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ cần có các biện pháp phối hợp khẩn cấp trước mắt và dài hạn.

Các biện pháp này cùng đến từ Chính phủ và các bộ ngành liên quan, hỗ trợ và đồng hành cùng với ngành hải sản khai thác khắc phục, tháo gỡ và khơi thông thị trường Hoa Kỳ cho sản phẩm hải sản khai thác, để hạn chế tối thiểu tác động hoặc tránh nguy cơ bị dừng xuất khẩu từ đầu năm 2026.