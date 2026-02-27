Thủ tướng ban hành chỉ thị đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học 27/02/2026 14:13

(PLO)- Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đẩy mạnh sử dụng và tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu sinh học trên các loại hình phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh việc sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Theo nội dung Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Giá bán xăng sinh học bảo đảm nguyên tắc thị trường

Trong đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền về đầu tư xây dựng các dự án, công trình sản xuất nhiên liệu sinh học, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất và tiêu thụ mặt hàng này.

Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn phương pháp tính cũng như các yếu tố hình thành giá bán xăng sinh học bảo đảm nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định và thúc đẩy phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước nhằm từng bước bảo đảm tự chủ về nguồn cung E100.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi sát thị trường, phân tích và dự báo diễn biến cung cầu nhiên liệu sinh học để bảo đảm nguồn cung ổn định, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Các kịch bản ứng phó khi xảy ra biến động thị trường cần được xây dựng nhằm giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất, phối trộn, phân phối nhiên liệu sinh học. Bộ này cũng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi các quy định về chính sách ưu đãi thuế, phí đối với các nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học, sản phẩm nhiên liệu sinh học trong từng giai đoạn của lộ trình. Song song đó, rà soát, xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi tài chính, tín dụng nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp rà soát, hoàn thiện và trình ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học, nhiên liệu truyền thống, xăng sinh học E10. Đồng thời, bộ này phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sản xuất, tồn trữ, phối trộn, pha chế, vận chuyển, phân phối, kinh doanh nhiên liệu sinh học, xăng E10 và chất lượng các mặt hàng trên.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu sinh học trên các loại phương tiện giao thông. Ảnh: TÚ UYÊN

Đánh giá hiệu quả sử dụng xăng sinh học trên mọi phương tiện giao thông

Theo Chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng chính sách khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu sinh học trên các loại hình phương tiện, thiết bị giao thông vận tải, đồng thời đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng trong lĩnh vực này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan phát triển, bảo đảm vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học theo hướng bền vững. Song song đó, phối hợp với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ sản xuất, thu mua nguyên liệu sinh khối phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước.

Thủ tướng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề có liên quan tuân thủ các quy hoạch phát triển, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học. Các đơn vị bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh.

Nguồn cung xăng sinh học trong nước và nhập khẩu phải đảm bảo để phục vụ sản xuất, kinh doanh, cung ứng đầy đủ theo nhu cầu thị trường. Song song đó, các đơn vị ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước phục vụ sản xuất và xuất khẩu nhiên liệu sinh học; ưu tiên tiêu thụ nguồn xăng không chì và E100 sản xuất trong nước để pha chế xăng sinh học.