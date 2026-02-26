Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được ‘đặt hàng’ Tân cảng Sài Gòn và THACO dịp đầu xuân 26/02/2026 12:36

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của TP và cả nước.

Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đã thông tin với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng quà lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: HÀ TRANG

Ông cho biết trong năm 2025, Binh đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao. Đồng thời, tham gia tích cực, hiệu quả nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Binh đoàn 20 đã đóng góp trên 625 tỉ đồng cho các hoạt động quân vận, dân vận, an sinh xã hội trên các địa bàn hoạt động.

Theo Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, các chỉ tiêu chính sản xuất, kinh doanh năm 2025 của toàn hệ thống tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Sản lượng container thông qua các cảng của Binh đoàn đạt 11,4 triệu Teu, tăng 4,7%. Trong đó, sản lượng container thông qua các cảng khu vực TP.HCM (bao gồm cảng Tân Cảng Cát Lái, cảng Tân Cảng Hiệp Phước và khu vực cụm cảng Cái Mép Thị Vải) năm 2025 đạt 9,9 triệu Teu, tăng 9,6% so với năm 2024); doanh thu toàn hệ thống đạt 37.408 tỉ đồng, tăng 12%; lợi nhuận 9.055 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Năm 2026, toàn hệ thống phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tăng 12%, năng suất lao động tăng trên 8,5% so với năm 2025, riêng doanh thu ngành dịch vụ logistics tăng trên 20%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi thăm Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn. Ảnh: HÀ TRANG

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trong những năm qua.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị Binh đoàn 20 phát huy những kết quả đạt được được, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của TP và sự phát triển nền kinh tế của đất nước.

Ông cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động và bày tỏ kỳ vọng nhiều sức khỏe, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ đoàn kết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

. Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). Tại THACO, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Ông mong muốn doanh nghiệp tiếp tục tham gia sâu hơn vào các dự án trọng điểm của TP, đặc biệt là hạ tầng giao thông và đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng quà cho lãnh đạo THACO. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Văn Được cam kết TP tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường.