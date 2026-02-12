Chủ tịch TP.HCM: Trân trọng những đóng góp 'không để ai bị bỏ lại phía sau' của Phật giáo 12/02/2026 08:12

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ lãnh đạo TP.HCM ghi nhận, chia sẻ và trân trọng những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác chăm lo an sinh xã hội, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chiều 11-2, Đoàn lãnh đạo TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các cá nhân chức sắc tiêu biểu và Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Pháp. Ảnh: M.DUNG

Đến thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) kiêm Phó Trưởng Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được đã thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội TP trong năm 2025, đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển của TP trong thời gian tới.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định những kết quả nổi bật của TP.HCM luôn có sự đóng góp tích cực của các tăng ni, Phật tử. Ông mong muốn Hòa thượng Thích Thiện Pháp tiếp tục động viên, hướng dẫn tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước và TP.HCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng năm mới an lành đến Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng các tăng ni, phật tử.

Đáp từ, Hòa thượng Thích Thiện Pháp cảm ơn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo TP đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho GHPGVN và GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp chia sẻ bản thân ông và tăng ni, phật tử rất hoan hỷ khi thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của TP.HCM.

Ông bày tỏ tin tưởng TP.HCM sẽ có những bước đột phá, phát triển, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

. Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi và chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ảnh: M.DUNG

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết trong nhiều năm qua, các hoạt động của Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN tại TP.HCM đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo TP. Thời gian tới, GHPGVN TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào.

Thay mặt lãnh đạo GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chân thành tri ân Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và sở, ban, ngành đã tận tình hỗ trợ các phật sự quan trọng, đặc biệt là Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và Lễ cung rước xá-lợi Phật, xá-lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: M.DUNG

Thượng tọa mong lãnh đạo TP sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Giáo hội tổ chức thành công hai sự kiện trọng đại tiếp theo là Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM.

Đáp từ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ các tôn giáo tại TP đang chung tay cùng TP chăm lo cho bà con khó khăn, trong đó có sự hỗ trợ, đồng hành của GHPGVN.

Lãnh đạo TP.HCM ghi nhận, chia sẻ và trân trọng những đóng góp to lớn của GHPGVN trong công tác chăm lo an sinh xã hội, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong muốn GHPGVN sẽ vững mạnh, ổn định để tiếp tục đồng hành cùng chính quyền chăm lo cho người dân, tiếp tục phát huy truyền thống, gắn bó, chia sẻ nhằm xây dựng TP ngày càng tốt đẹp.