Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành 30/01/2026 10:26

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn và vẻ vang của bà Nguyễn Thị Dũng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân.

Sáng 30-1, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà cho đảng viên Nguyễn Thị Dũng, thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây.

Bà Nguyễn Thị Dũng sinh năm 1930, nguyên Phó Tiểu Ban Tổ chức, Thư ký Công đoàn Ban Cải tạo nông nghiệp Thành ủy TP.HCM.

Bà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ rất sớm (tháng 2-1948), được tôi luyện và trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh.

Những công lao, cống hiến của bà đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và khen tặng rất nhiều huân chương cao quý như Huân chương kháng chiến hạng Ba, Huân chương quyết thắng hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Dũng (phường Thạnh Mỹ Tây). Ảnh: HÀ THƯ

Chúc mừng bà Nguyễn Thị Dũng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là niềm vinh dự đặc biệt, không chỉ với cá nhân đảng viên và gia đình mà còn là niềm xúc động, tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM - nơi luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp của truyền thống cách mạng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của bà Nguyễn Thị Dũng. Ảnh: HÀ THƯ

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn và vẻ vang của bà Nguyễn Thị Dũng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đồng thời, chúc bà Nguyễn Thị Dũng sức khỏe dồi dào, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng ngời để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang bước vào năm 2026 với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đồng thời đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và khu vực.

Trong hành trình đó, tấm gương của các đảng viên kiên trung, mẫu mực chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, là ngọn lửa tinh thần để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục nỗ lực, đổi mới, dấn thân và cống hiến.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM xin hứa tiếp tục kế thừa xứng đáng di sản tinh thần mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt để xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cách mạng tiền bối.