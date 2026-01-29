Trung tướng Mai Hoàng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành 29/01/2026 12:32

(PLO)- Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Sáng 29-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình cũ), TP.HCM đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho ông Lê Hãn (96 tuổi, quê quán Quảng Trị).

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM; bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa cùng đại diện các ban, ngành địa phương.

Tâm nguyện "Đất nước hùng mạnh" của gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Hãn.

Trước khi tiến hành buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đã thành kính thắp hương trước anh linh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ và tri ân sâu sắc đối với quá trình hoạt động cách mạng, cũng như những đóng góp, cống hiến to lớn của ông Lê Hãn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Hãn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trung tướng Mai Hoàng chúc ông Lê Hãn dồi dào sức khỏe, sống vui cùng gia đình và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Giám đốc Công an TP.HCM cũng mong muốn các thế hệ trong gia đình tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.HCM trên nhiều lĩnh vực.

Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng ông Lê Hãn nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Dù tuổi cao sức yếu, ông Lê Hãn không giấu được sự xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Ông bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Công an TP.HCM, Đảng ủy địa phương và gửi gắm mong muốn đất nước ngày càng hùng mạnh.

Thay mặt gia đình, ông Lê Hưng (con trai ông Lê Hãn) chia sẻ niềm vinh dự khi cha mình nhận được Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ông Hưng cho biết cha ông thoát ly gia đình từ năm 16 tuổi và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 18 tuổi.

Trung tướng Mai Hoàng và bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa chụp hình lưu niệm cùng gia đình ông Lê Hãn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ông Lê Hãn (96 tuổi, quê quán xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cũ) là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa. Ông tham gia Việt Minh bí mật từ tháng 6-1945 và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày 6-1-1948. Trong kháng chiến chống Pháp, ông kinh qua các chức vụ từ Tiểu đội trưởng đến Đại đội trưởng pháo binh. Từ năm 1955-1964, ông được cử đi học ngành không quân tại Liên Xô và theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Giai đoạn 1964-1976, ông giữ các chức vụ quan trọng như Phó Giám đốc xưởng máy bay, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chỉ huy phó công trình xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân. Sau đó, ông lần lượt giữ chức Cục phó tại Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) và Cục trưởng Cục Đào tạo huấn luyện. Từ năm 1982-1992, ông là Cục phó, Quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 trước khi nghỉ hưu. Với 80 năm tuổi Đảng, ông là tấm gương sáng về lòng kiên trung và sự cống hiến cho sự nghiệp kỹ thuật quân sự nước nhà.

“Bố tôi nhận được Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong khi cả đất nước đang có một khí thế rất mới, sau Đại hội XIV của Đảng, đất nước vào một kỷ nguyên mới. Ông nội tôi là cố Tổng Bí thư Lê Duẩn không để lại di chúc, nhưng trong cuốn sổ ông để trên bàn có ghi lại: Đất nước ta phải giàu mạnh, lớn mạnh... Đúng theo tâm nguyện của ông thì toàn Đảng ta không có con đường nào khác là tiến lên để hùng cường, giàu mạnh. Đó cũng là tâm nguyện của toàn Đảng, của các thế hệ lãnh đạo”, ông Lê Hưng bày tỏ.

Giữ trọn lời thề đảng viên qua những năm tháng tù đày

Trong sáng cùng ngày, Trung tướng Mai Hoàng cùng đoàn công tác đã đến nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt (99 tuổi, quê quán TP Đà Nẵng) để tham dự Lễ trao Huy hiệu Đảng do Đảng ủy phường Tân Bình tổ chức. Cùng dự có ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Bình cùng đại diện các ban, ngành địa phương.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Nguyệt. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Chia sẻ tại đây, Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định bản thân rất vinh dự và trân trọng những đóng góp của đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt. Đặc biệt, lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra đúng vào dịp mừng thượng thọ của bà, càng thêm phần ý nghĩa. Dịp này, Trung tướng Mai Hoàng cũng gửi tặng món quà cá nhân đến bà Nguyệt.

Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng bà Nguyễn Thị Nguyệt nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng và ngành công an, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (con gái đầu của bà Nguyệt) đã chia sẻ về truyền thống cách mạng kiên trung của gia đình. Cha bà Nga từng là Chủ tịch một xã sau Cách mạng, bị địch bắt và tra tấn dã man trước khi tập kết ra Bắc.

Trung tướng Mai Hoàng chúc sức khỏe bà Nguyễn Thị Nguyệt. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong thời gian đó, bà Nguyễn Thị Nguyệt một mình nuôi ba con nhỏ và tham gia hoạt động cách mạng bí mật. Bà từng bị địch bắt nhưng đã mưu trí trốn thoát, vào Nam tiếp tục hoạt động. Sau đó, bà lại bị bắt và giam cầm cho đến khi được trao trả vào năm 1973. Phải đến sau ngày đất nước thống nhất, cả gia đình mới được đoàn tụ tại TP.HCM.

Nhớ về những năm tháng gian khổ, bà Nga tâm sự: “Khi còn nhỏ, tôi tự hỏi tại sao cuộc sống vất vả, khó khăn, bị bắt và chạy trốn nhiều lần nhưng đến đâu mẹ tôi cũng hoạt động cách mạng và nuôi các con trong nguy hiểm. Sau này vào Đảng, tôi mới hiểu người đảng viên khi đứng dưới cờ Đảng, đưa tay xin thề ba lần nguyện trung thành suốt đời đi theo Đảng, nên dù ở hoàn cảnh nào cũng không được bỏ Đảng, phải giữ trọn lời thề”.

Sự kiện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với những cá nhân ưu tú mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và ý chí cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.