Trung tướng Mai Hoàng có thư khen lực lượng cứu 127 người ở phường Bến Cát 24/10/2025 21:01

(PLO)- Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đã gửi thư khen các lực lượng dũng cảm cứu 127 người dân trong trận ngập sâu ở phường Bến Cát rạng sáng 23-10.

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đã có thư khen gửi Đội CC&CNCH khu vực 31, Đội Công tác CC&CNCH cơ sở 1 (PC07), Công an phường Bến Cát, lực lượng an ninh cơ sở và Ban chỉ huy quân sự phường.

Giám đốc Công an TP.HCM biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy của các lực lượng khi giải cứu 127 người dân trong cơn mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân.

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, tặng hoa biểu dương 4 tập thể: Đội CC&CNCH khu vực 31, Đội Công tác CC&CNCH cơ sở 1, Công an phường Bến Cát và lực lượng an ninh cơ sở. Ảnh: CA

Theo nội dung thư khen, rạng sáng 23-10, khu vực phường Bến Cát xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, làm ngập sâu nhiều khu dân cư.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực 31, Đội Công tác CC&CNCH cơ sở 1, Công an phường Bến Cát cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Dù nước lũ dâng cao, nhiều vị trí ngập sâu đến 2 mét, dòng chảy xiết và nguy hiểm, các lực lượng vẫn dùng phương tiện chuyên dụng, triển khai đội hình tiếp cận từng khu vực để cứu người dân bị mắc kẹt.

Kết quả, 127 người trong đó có nhiều trẻ nhỏ và người cao tuổi đã được đưa đến nơi an toàn.

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM tặng hoa biểu dương các cá nhân. Ảnh: CA

Thư của Giám đốc Công an TP.HCM nêu rõ: “Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sự dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì Nhân dân, góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an". Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP.HCM, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần dũng cảm, khẩn trương của các lực lượng”.

Nhằm kịp thời động viên hành động dũng cảm của các tập thể, cá nhân, chiều 24-10, tại trụ sở Đội CC&CNCH khu vực 31 (PC07), Công an TP.HCM đã tổ chức lễ biểu dương các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Buổi lễ do Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì. Cùng dự có Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó Trưởng PC07; bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát.

Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tặng hoa biểu dương các cá nhân. Ảnh: CA

Tại buổi lễ, Thượng tá Phan Huy Văn tặng hoa biểu dương 4 tập thể: Đội CC&CNCH khu vực 31, Đội Công tác CC&CNCH cơ sở 1, Công an phường Bến Cát và lực lượng an ninh cơ sở; đồng thời trao hoa khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu người.

Trước đó, các lực lượng đã phối hợp, cứu 127 người dân khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: CA

Phát biểu tại lễ biểu dương, Thượng tá Phan Huy Văn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Ông nhấn mạnh: “Hành động của các đồng chí là minh chứng sống động cho tinh thần "vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh". Mong rằng các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần đó, không ngừng rèn luyện, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.