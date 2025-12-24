Công an Cần Thơ triệt phá hai tụ điểm ma túy, thu giữ súng và hơn 1.400 viên đạn 24/12/2025 15:43

(PLO)- Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP Cần Thơ đã triệt phá hai tụ điểm ma túy, khởi tố năm bị can, thu giữ nhiều ma túy, súng và hơn 1.400 viên đạn các loại.

Ngày 24-12, Công an TP Cần Thơ cho biết đã triệt phá hai tụ điểm ma túy tại phường Tân An và phường Cái Khế. Công an khởi tố năm bị can, thu giữ nhiều ma túy cùng tang vật liên quan.

Nhóm người trong vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý ở phường Tân An.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 8-12, trong quá trình tuần tra cao điểm, Công an phường Tân An phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Khánh Đăng (18 tuổi) và Nguyễn Thành Khải có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,4376 g nghi là Ketamine và một viên nén màu hồng nghi là MDMA.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét một căn nhà trên đường 30-4, phường Tân An. Tại đây, công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy, một khẩu súng rulo cùng hơn 1.476 viên đạn các loại.

Súng, đạn cùng các tang vật công an thu giữ được.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố năm bị can. Các bị can bị điều tra về các hành vi liên quan đến tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, rạng sáng 19-12, Công an phường Cái Khế phát hiện một nhóm người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên đường Lê Lợi. Lực lượng chức năng thu giữ ma túy cùng nhiều tang vật và tạm giữ hình sự bốn người để điều tra.

Nhóm người có biểu hiện sử dụng trái phép ma tuý trong quán karaoke.

Theo Công an TP Cần Thơ, các vụ việc trên nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công an khuyến cáo người dân không sử dụng, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy và kịp thời tố giác tội phạm.