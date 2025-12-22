Bốn lực lượng chuyên trách phối hợp đánh án ma túy quy mô lớn 22/12/2025 17:48

(PLO)- Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã bắt giữ hơn 44.000 đối tượng, thu giữ hàng tấn ma túy các loại, trong đó có nhiều loại mới có độc tính cao.

Ngày 22-12-2025, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) và Chi cục điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức hội nghị giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt gây thương vong cho lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, việc sản xuất, vận chuyển ma túy tổng hợp tăng nhanh với quy mô lớn. Nhiều loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới có độc tính cao nhưng chưa nằm trong danh mục quản lý của Nhà nước, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ.

Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá gần 21.998 vụ, bắt giữ hơn 44.354 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 276 kg heroin, gần 1,3 tấn cần sa, gần 4,4 tấn và gần 2,1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp phát hiện hơn 713 vụ, bắt giữ 1.007 đối tượng, thu giữ gần 2,5 tấn ma túy các loại.

Lực lượng chuyên trách của Cảnh sát biển đã phối hợp đấu tranh gần 188 vụ, bắt giữ 259 đối tượng, thu giữ 75 kg ma túy. Trong khi đó, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp đấu tranh gần 178 vụ, bắt 236 đối tượng, thu giữ hơn 2,4 tấn ma túy.

Tại hội nghị, các cơ quan đã thảo luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy. Thời gian tới, trước áp lực từ tình hình ma túy thế giới và xu hướng hợp pháp hóa chất ma túy của một số quốc gia, nhiệm vụ này sẽ đối mặt nhiều thách thức.

Để ngăn chặn từ sớm, từ xa, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, tăng cường nhân lực tại các tuyến biên giới, vùng biển phức tạp. Các đơn vị tích cực xác lập chuyên án chung để đấu tranh với các đường dây vận chuyển ma túy có vũ trang từ nước ngoài vào nội địa.

Đồng thời, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy.

Tại hội nghị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật đã bàn giao Cờ đơn vị Cụm trưởng cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương cho Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan).