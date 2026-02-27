2 cô giáo đồng bào vùng cao ở Đà Nẵng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 27/02/2026 14:24

(PLO)- Trong danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng, có hai cô giáo đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết 151 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, TP Đà Nẵng có năm đơn vị bầu cử, 24 người ứng cử để bầu ra 14 đại biểu Quốc hội. Trong danh sách này, có hai cô giáo đồng bào thiểu số vùng cao.

Đó là cô giáo Hồ Thị Hiết (27 tuổi, dân tộc Xơ Đăng, ngụ xã Trà Linh, TP Đà Nẵng), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học- THCS Trà Nam ở xã Trà Linh. Cô giáo Hiết vào đảng hồi tháng 6-2025.

Cô giáo Hồ Thị Hiết cùng các học trò của mình. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV ngày 27-2, chị Hiết bày tỏ mong muốn được tham gia làm đại biểu Quốc hội với tư cách công tác trong lĩnh vực giáo dục. “Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình với người dân địa phương cũng như ngành giáo dục, đưa tiếng nói của người dân đến với Quốc hội”- chị Hiết nói.

Theo chị Hiết, xã Trà Linh có nhiều giáo viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua nhìn nhận, đánh giá quá trình công tác, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, địa phương này đã thống nhất giới thiệu chị Hồ Thị Hiết ứng cử đại biểu Quốc hội.

Người thứ hai là cô giáo Đinh Thị Mia (34 tuổi, dân tộc Ca Dong, ngụ xã Trà Tập, TP Đà Nẵng), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp. Chị Mia vào đảng năm 2018.

Cô giáo Đinh Thị Mia. Ảnh: NVCC

Chị Mia chia sẻ: “Khi công tác trong ngành giáo dục, tôi rất trăn trở, băn khoăn về những khó khăn của học sinh. Bản thân tôi rất muốn được tham gia làm đại biểu Quốc hội để chuyển tải, kiến nghị những chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao”.

Cô giáo Đinh Thị Mia được chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội với rất nhiều kỳ vọng.