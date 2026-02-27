2 cô giáo đồng bào vùng cao ở Đà Nẵng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết 151 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Theo đó, TP Đà Nẵng có năm đơn vị bầu cử, 24 người ứng cử để bầu ra 14 đại biểu Quốc hội. Trong danh sách này, có hai cô giáo đồng bào thiểu số vùng cao.
Đó là cô giáo Hồ Thị Hiết (27 tuổi, dân tộc Xơ Đăng, ngụ xã Trà Linh, TP Đà Nẵng), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học- THCS Trà Nam ở xã Trà Linh. Cô giáo Hiết vào đảng hồi tháng 6-2025.
Trao đổi với PV ngày 27-2, chị Hiết bày tỏ mong muốn được tham gia làm đại biểu Quốc hội với tư cách công tác trong lĩnh vực giáo dục. “Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình với người dân địa phương cũng như ngành giáo dục, đưa tiếng nói của người dân đến với Quốc hội”- chị Hiết nói.
Theo chị Hiết, xã Trà Linh có nhiều giáo viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua nhìn nhận, đánh giá quá trình công tác, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, địa phương này đã thống nhất giới thiệu chị Hồ Thị Hiết ứng cử đại biểu Quốc hội.
Người thứ hai là cô giáo Đinh Thị Mia (34 tuổi, dân tộc Ca Dong, ngụ xã Trà Tập, TP Đà Nẵng), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp. Chị Mia vào đảng năm 2018.
Chị Mia chia sẻ: “Khi công tác trong ngành giáo dục, tôi rất trăn trở, băn khoăn về những khó khăn của học sinh. Bản thân tôi rất muốn được tham gia làm đại biểu Quốc hội để chuyển tải, kiến nghị những chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao”.
Cô giáo Đinh Thị Mia được chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội với rất nhiều kỳ vọng.
22 người còn lại ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Đà Nẵng:
1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2. Ông Phan Duy Anh, Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng.
3. Bà Ngô Thị Bích, Phó trưởng Phòng Quản lý giá và công sản- Sở Tài chính Đà Nẵng.
4. Ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP HTV giải pháp blockchain, giảng viên Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng.
5. Bà Đào Thục Như, chuyên viên Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.
6. Ông Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng.
7. Ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.
8. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
9. Bà Đặng Thị Thanh Trà, Phó trưởng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an TP Đà Nẵng.
10. Bà Phạm Trần Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng hành chính – tổ chức – quản trị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội- HĐND TP Đà Nẵng.
11. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó trưởng Ban công đoàn các khu công nghiệp cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
12. Ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng.
13. Bà Võ Thị Bích Phượng, Phó chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
14. Ông Vương Quốc Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan.
15. Bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó trưởng Ban Dân chủ- giám sát và phản biện xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
16. Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội.
17. Bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng.
18. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển.
19. Bà Phạm Thị Trang, Phó trưởng Ban công tác công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
20. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
21. Ông Nguyễn Hải Long, Vụ trưởng Vụ công tác đại biểu thuộc Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội.
22. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban chính sách chiến lược Trung ương, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương.