Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng 26/02/2026 18:46

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra tại một điểm bầu cử và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử của TP Hải Phòng.

Chiều 26-2, Đoàn công tác của Trung ương do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại TP Hải Phòng.

Công tác triển khai chuẩn bị bầu cử bài bản, hiệu quả

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng đã báo cáo cụ thể kết quả triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ Luật định. Hải Phòng đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 35 thành viên; thành lập 7 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội với 119 thành viên và 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố với 264 thành viên. Ở cấp xã, đã thành lập 113 Ủy ban bầu cử, 718 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.577 Tổ bầu cử tương ứng 2.577 khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Hải An. Ảnh: ĐT

Công tác giới thiệu, hiệp thương, lập danh sách người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình.

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được triển khai nghiêm túc. Đối với ứng cử viên ĐBQH, 32/33 người đạt tín nhiệm 100%; đối với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, 156/157 người đạt tín nhiệm 100%.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri cũng được hoàn thành đúng thời gian quy định. Toàn thành phố đã niêm yết danh sách 3.189.339 cử tri tại 2.577 khu vực bỏ phiếu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai đồng bộ, phục vụ lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri và quản lý thông tin bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại TP Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Cùng với đó, TP đã ban hành khoảng 120 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bầu cử các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và nền tảng số, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân hướng về Ngày bầu cử 15-3-2026.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Hải Phòng với các báo cáo, tài liệu rất đầy đủ, thông tin chi tiết, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Kết luận số 03 ngày 23/12/2026 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐT

Phải quán triệt đến tận tổ bầu cử, từng xã, phường, tổ dân phố; đã làm tốt rồi thì càng phải làm sâu sắc, kỹ lưỡng hơn nữa để ngày 15-3 tới toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta "ra quân" đồng loạt, tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử của TP, của xã, phường, đặc khu phải bám sát địa bàn ở cơ sở, từ tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu...Trong đó, tất cả lực lượng phải xuống địa bàn để làm sao chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch cho ngày bầu cử, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn, bảo đảm vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cần chủ động quản lý địa bàn, hạn chế tối đa các yếu tố có thể ảnh hưởng đến ngày bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hải Phòng tăng cường tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho các tổ bầu cử theo hướng cầm tay chỉ việc, nhất là với những khu vực đông dân cư, dân cư biến động, vùng biển, hải đảo; chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng thời hạn; tổ chức đợt kiểm tra cao điểm trước bầu cử theo kế hoạch.

Công tác tuyên truyền phải thực chất, lan tỏa đến từng hộ gia đình, từng khu dân cư, tạo không khí sôi nổi, đồng đều giữa đô thị và nông thôn; đa dạng hóa hình thức truyền thông, phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở.

Sau bầu cử, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố khẩn trương rà soát, đối chiếu số liệu, hoàn thiện hồ sơ, gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia đúng thời hạn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐT

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định đến thời điểm này, TP Hải Phòng tự đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại TP đã được triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ, chủ động đúng quy định và thể hiện trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Kết quả bước đầu cũng đã được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ghi nhận.

Trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và những lưu ý của thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tất cả các cấp, các ngành của thành phố tiếp thu và triển khai ngay phần việc của mình.

Ông Châu khẳng định lãnh đạo TP Hải Phòng cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp, dân chủ và đúng pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Hải An, trực tiếp nắm bắt công tác niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ Ngày bầu cử.