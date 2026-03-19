Khắc phục 'điểm đen' giao thông ở ngã năm Bến Lức, siết phân luồng giờ cao điểm 19/03/2026 18:03

(PLO)- Sau phản ánh về tai nạn liên tiếp tại ngã năm Bến Lức, ngành chức năng nhanh chóng tổ chức lại giao thông khu vực này với kỳ vọng giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn.

Ngày 19-3, thông tin từ UBND xã Bến Lức (Tây Ninh) cho biết các đơn vị chức năng đã triển khai phương án tổ chức lại giao thông tại khu vực ngã năm Bến Lức nhằm xử lý những bất cập kéo dài, từng được cử tri nhiều lần kiến nghị.

Các ngành chức năng tiến hành lắp đặt cọc giao thông phân luồng qua khu vực ngã năm. Ảnh: LÊ HẠNH

Động thái này được thực hiện sau đợt khảo sát của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cùng các bộ phận chuyên môn địa phương. Ngay sau đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đưa ra giải pháp điều chỉnh, tập trung vào việc giảm xung đột giao thông tại khu vực có mật độ phương tiện cao.

Theo phương án triển khai, lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, điều tiết tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt ở khu vực ngã năm – nơi thường xuyên xảy ra va chạm. Cảnh sát giao thông được bố trí chốt trực tại các điểm phức tạp, nhất là trong các khung giờ cao điểm, để hướng dẫn người dân và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Cọc giao thông, vạch phân luồng biển báo được lắp đặt tại ngã năm. Ảnh: LÊ HẠNH

Song song đó, ngành chuyên môn tiến hành kẻ lại vạch phân luồng và bổ sung hệ thống biển báo giao thông trên các tuyến đường dẫn vào ngã năm. Việc này nhằm giúp người tham gia giao thông dễ nhận biết hướng đi, hạn chế tình trạng di chuyển tùy tiện gây mất an toàn.

Các hướng giao thông cắt ngang đã được kẻ vạch phân luồng, nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra tại đây. Ảnh: LÊ HẠNH

Ngoài ra, tại hướng từ cổng chào Bến Lức trên đường Nguyễn Hữu Thọ về vòng xoay ngã năm, cơ quan chức năng đã lắp đặt trụ cao su để phân tách làn ô tô và xe mô tô. Giải pháp này được kỳ vọng giảm thiểu va chạm trực diện và nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện.

Biển báo cấm theo khung giờ được lắp đặt cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Ảnh: LÊ HẠNH.

Ngoài ra, một số quy định mới cũng được áp dụng, như cấm rẽ trái vào tuyến đường chợ Bến Lức và bố trí các biển cấm theo khung giờ tại những hướng còn lại để giảm áp lực giao thông. Các khung giờ cao điểm được xác định gồm: từ 6 giờ đến 8 giờ, từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ. Trong thời gian này, một số phương tiện sẽ bị hạn chế lưu thông qua khu vực.

Áp lực giao thông dày đặc, tai nạn liên tiếp ở ngã năm Bến Lức thời gian qua khiến nhiều người lo sợ. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, ngày 12-3, Báo Pháp luật TP.HCM từng phản ánh khu vực ngã năm Bến Lức là “điểm đen” tai nạn giao thông khi chỉ trong một tháng đã xảy ra hai vụ tai nạn chết người, khiến người dân lo ngại mỗi khi lưu thông qua đây.

Việc nhanh chóng triển khai các giải pháp được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động quan sát hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn.

Trong thời gian tới, các ngành chức năng tỉnh Tây Ninh và địa phương sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế, hướng đến xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thuận lợi hơn cho người dân.