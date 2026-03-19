Cần Thơ đề xuất 10 nhóm chính sách đặc thù và khu thương mại tự do 19/03/2026 20:00

(PLO)- UBND TP Cần Thơ báo cáo về thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 45, đề xuất bỏ 6 nhóm cơ chế và thay thế bằng 10 nhóm chính sách mới.

Chiều 19-3, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thay mặt UBND TP báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Hai nghị quyết được báo cáo gồm Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Trong đó, kết quả thực hiện Nghị quyết 45 với 8 chính sách thì thành phố chưa thực hiện 4 chính sách, 4 chính sách có thực hiện.

Đánh giá chung, ông Tâm cho biết đến nay vẫn còn một số chính sách chậm được thể chế hóa, chưa phát huy hiệu quả, tạo nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển theo yêu cầu của Nghị quyết 59. Nghị quyết 45 thực hiện trong 5 năm nhưng mới triển khai được một số nội dung, chưa đạt kết quả như kỳ vọng ban đầu.

Từ đó, TP Cần Thơ đề xuất bãi bỏ 6 nhóm chính sách theo Nghị quyết 45 gồm: nợ chính quyền địa phương; phí, lệ phí; quản lý đất đai; quản lý quy hoạch (do pháp luật liên quan đã có các điều chỉnh).

Tiếp theo là chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ (do không khả thi); Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ (do chưa có cơ sở pháp lý).

Giám đốc Sở Tài chính cũng thông tin về tình hình triển khai xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố với đề xuất dự kiến 10 nhóm chính sách. Trong đó, đáng chú ý là nhóm chính sách thành lập và hoạt động khu thương mại tự do (gồm các chính sách mục tiêu, phạm vi, cơ cấu tổ chức, quy định thành lập, cơ chế quản lý hải quan, đơn giản hóa thủ tục đầu tư xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, ưu đãi về đất đai, thuế, đầu tư).

Ba nhóm chính sách đề xuất mới là các nhóm về thành lập và thí điểm chính sách khu kinh tế chuyên biệt; nhóm về thành lập Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái và nhóm chính sách phát triển đô thị thông minh TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết nhiệm vụ sơ kết, tổng kết, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đặc thù cho thành phố rất quan trọng. Ông nhấn mạnh việc này phải triển khai hoàn thành vào tháng 10-2026.

Thời gian tới, thành phố sẽ thành lập 3 nhóm công tác gồm: nhóm làm việc với Ban Chính sách chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để sơ kết Nghị quyết 59; nhóm làm việc với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội về Nghị quyết 45; nhóm biên tập.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch trao đổi thảo luận về các cơ chế chính sách đặc thù thông qua việc đề xuất từ cơ quan tham mưu, quản lý; đề xuất từ nhóm chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức hội thảo bài bản để cho ý kiến.