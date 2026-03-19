Bí thư Thành uỷ Hà Nội: 'Muốn đi đầu thì phải có sản phẩm cụ thể cống hiến cho xã hội' 19/03/2026 20:58

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu việc triển khai Nghị quyết 57 phải bằng những sản phẩm cụ thể, đem lại lợi ích cho xã hội...

Ngày 19-3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, chủ trì hội nghị giao ban quý I-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều chuyển biến rõ nét

Báo cáo tại hội nghị cho thấy trong những tháng đầu năm 2026, việc triển khai Nghị quyết 57 trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chuyển biến rõ rệt. Thành phố đã từng bước hình thành khung chỉ đạo, điều hành thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở.

Một trong những điểm nhấn là việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến ngày 16-3, Hà Nội đã thực hiện ủy quyền 636 thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn từ 3-5 ngày làm việc.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ quá hạn đã giảm xuống còn 4,23%, giảm 1,52% so với trước khi thực hiện phân cấp; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 95,77%, tăng 1,52%. Đây được xem là những chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả bước đầu của cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trong lĩnh vực điều hành, ngày 17-3, HĐND TP Hà Nội đã chính thức khai trương “Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố”. Nền tảng này hướng tới mục tiêu “một điểm đến của mọi nhiệm vụ”, từng bước thay đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô tiếp tục được hoàn thiện. Thành phố đã ra mắt “Chợ chuyển đổi số”, các nền tảng phục vụ chuyển đổi số và đặc biệt là Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, tạo nền tảng hình thành thị trường công nghệ vận hành theo hướng minh bạch, hiện đại.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là việc thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB), góp phần định hình mô hình tổ chức, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Dữ liệu sạch là cơ sở để điều hành chính xác

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai đồng bộ ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển khoa học, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thời gian tới, việc triển khai Nghị quyết 57 phải đi vào chiều sâu, với yêu cầu cụ thể hóa rõ ràng từng nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Theo Bí thư Thành ủy, mỗi cán bộ khi nhận nhiệm vụ cần xác định rõ mục tiêu, tính toán kỹ lưỡng và đặc biệt phải tạo ra đột phá, sáng tạo đến cùng.

“Chúng ta phải trả lời được các câu hỏi: Làm cái gì, ra sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm, bao giờ xong và phải chịu trách nhiệm đến cùng”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Quang Thái

Đáng lưu ý, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội chỉ rõ những điểm nghẽn cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số hiện nay, trong đó nổi bật là vấn đề dữ liệu.

“Dữ liệu không thông thì hệ thống không chạy; dữ liệu không ‘sạch’ thì điều hành không chính xác; dữ liệu không dùng chung thì chuyển đổi số không thể đi vào thực chất”, Bí thư Thành ủy nói.

Ông yêu cầu các cấp, ngành tập trung xử lý dứt điểm bài toán về dữ liệu và giao Công an TP Hà Nội chịu trách nhiệm chính trong việc làm sạch và kết nối dữ liệu.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải bắt đầu từ cơ sở, bảo đảm tính thực chất, hiệu quả.

“Không còn đường lùi, phải làm đến cùng”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết thành phố đã và đang kết nối các nền tảng như chợ công nghệ, sàn giao dịch và trung tâm chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Một nội dung quan trọng khác được nhắc đến là phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo Bí thư Thành ủy, đây là “bài toán lớn” của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Do đó, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu công nghệ cao này phải được đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt phát triển khoa học công nghệ.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Việc triển khai phải gắn với kiểm đếm kết quả cụ thể theo tuần, theo tháng đối với ba nhóm nhiệm vụ lớn.

“Muốn đi đầu thì phải có sản phẩm cụ thể cống hiến cho xã hội. Hằng tháng phải có kết quả, hằng tuần phải kiểm đếm rõ ràng”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.