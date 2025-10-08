Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 08/10/2025 19:20

(PLO)- Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA) 2025.

Lễ trao giải diễn ra ngày 8-10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Hà Nội), do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức. Sự kiện có sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giải pháp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng do Văn phòng Thành ủy Hà Nội phát triển là một trong năm hạng mục chuyển đổi số của cơ quan nhà nước được vinh danh tại lễ trao giải.

Giải pháp của Văn phòng Thành uỷ Hà Nội được đánh giá là bước tiến đột phá trong chuyển đổi số nội bộ của tổ chức Đảng.

Hệ thống đang được triển khai rộng khắp toàn thành phố, với gần 500.000 đảng viên, 16 triệu lượt truy cập và khoảng 400.000 tài khoản thường xuyên sử dụng.

Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được nhân rộng đến các đảng bộ trên toàn quốc trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hành chính của Đảng, bảo đảm minh bạch, đồng bộ và kịp thời trong xử lý hồ sơ, thủ tục.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh ở hạng mục 1 – hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức VDA 2025 đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 48 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và 3 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại lễ trao giải.

Đáng chú ý, năm 2025 là lần đầu tiên VDA bổ sung hạng mục dành cho cá nhân, nhằm tôn vinh những gương mặt có đóng góp nổi bật cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các cá nhân được trao giải là những người có công trình, sáng kiến và hoạt động thể hiện rõ tinh thần “con người là trung tâm của chuyển đổi số”.

Các sản phẩm, giải pháp đạt giải năm nay thể hiện sức sáng tạo mạnh mẽ và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại, như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) hay chuỗi khối (Blockchain).

Theo TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, các hồ sơ đạt giải “đều có chiều sâu công nghệ, tính lan tỏa cao và chú trọng đến yếu tố dữ liệu, an toàn thông tin. Nhiều mô hình có thể nhân rộng, tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí và cải thiện dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp”.