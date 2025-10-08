Danang Smart City được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 08/10/2025 16:17

(PLO)- Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng “Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” với nền tảng Danang Smart City tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Chiều 8-10, Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho hay, Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng đã vinh dự nhận giải thưởng “Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” với nền tảng Danang Smart City tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards – VDA).

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 được tổ chức tại Hà Nội ngày 8-10. Ảnh: KHCN

Đây là phần thưởng ghi nhận nỗ lực của Đà Nẵng góp phần hiện thực hóa chiến lược “chuyển đổi số vì người dân”.

Vietnam Digital Awards là giải thưởng uy tín, nhằm tôn vinh những sáng kiến và sản phẩm công nghệ có đóng góp thiết thực cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10.

Danang Smart City là nền tảng di động đa tiện ích, kết nối người dân – du khách – chính quyền trên cùng một hệ sinh thái số.

Ứng dụng này có hơn 90 tiện ích đa lĩnh vực, nhiều tính năng phục vụ thiết thực cho người dân, từ chatbot Danang AI hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính, đến cảnh báo mưa ngập theo thời gian thực.

Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp hàng loạt dịch vụ số như: Tra cứu giá đất, phản ánh góp ý, đăng ký và tra cứu dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa - du lịch, tra cứu thông tin xe buýt, thanh toán điện, nước, phí môi trường…

Người dùng có thể đăng nhập qua VNeID, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tính chính xác và an toàn.

Giao diện ứng dụng Danang Smart City trên điện thoại. Ảnh: KHCN

Đến nay, Đà Nẵng đã có hơn 259.000 tài khoản công dân số, nhiều tiện ích dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu và sản xuất. Ứng dụng đạt hơn 1,8 triệu lượt tải, thu hút khoảng hơn 30.000 lượt người dùng truy cập để sử dụng các tiện ích thường xuyên mỗi tháng.

Đáng chú ý, hệ thống đã tiếp nhận gần 66.000 phản ánh, góp ý từ người dân. Trong đó, 94% đã được xử lý kịp thời, thể hiện mức độ gắn kết cao giữa người dân và chính quyền.

Đặc biệt, trong mùa mưa bão, chức năng theo dõi thông tin lượng mưa, điểm ngập thông qua hệ thống cảm biến IoT và bản đồ mưa ngập đã trở thành công cụ hữu ích giúp người dân chủ động ứng phó, hỗ trợ chính quyền triển khai biện pháp kịp thời.

Việc được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2025 là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế tiên phong của Đà Nẵng trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số.

Đà Nẵng đang định hướng mở rộng phạm vi ứng dụng, tích hợp thêm các dịch vụ số mới, đẩy mạnh dữ liệu mở và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.