Sở, ngành nào tại Đà Nẵng dẫn đầu về chuyển đổi số? 10/10/2024 11:04

Sáng 10-10, nhân Ngày chuyển đổi số Quốc gia, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn TP.

Theo thông báo kết quả của UBND TP Đà Nẵng, có bốn sở xếp loại xuất sắc. Dẫn đầu là Sở TT&TT với 96,53 điểm. Lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo là các sở: Du lịch, KH&CN. Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng xếp chót bảng, chỉ đạt 52,95 điểm, loại trung bình.

Các cơ quan tại Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2023 được nhận bằng khen. Ảnh: TẤN VIỆT

Ở khối cơ quan Trung ương, có hai đơn vị xếp loại xuất sắc là Công an TP (90,93 điểm), Cục Hải quan (90,62 điểm). Cuối bảng là Kho bạc Nhà nước với 74,02 điểm, xếp loại khá.

Khối UBND quận/huyện, dẫn đầu là UBND quận Thanh Khê với 89,02 điểm, xếp loại tốt. Xếp cuối là UBND quận Liên Chiểu với 70,16 điểm, loại khá.

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 và đề xuất của Hội đồng đánh giá, xếp hạng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất biểu dương, khen thưởng một số cơ quan, địa phương.

Cụ thể là biểu dương các cơ quan, địa phương đã nỗ lực, tích cực cải thiện công tác chuyển đổi số năm 2023, gồm: Sở LĐ-TB&XH, UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Chủ tịch Đà Nẵng tặng bằng khen cho các cơ quan đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2023, gồm: Sở TT&TT, Sở Du lịch, Sở KH&CN, Công an TP, Cục Hải quan TP, UBND quận Thanh Khê, UBND các phường Thạc Gián, Hòa Thuận Tây, An Hải Đông, Khuê Trung, Hòa Minh, Mỹ An và xã Hòa Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho hay, những nỗ lực, kết quả triển khai chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương đã giúp TP tiếp tục nhận được các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng có năm thứ năm liên tiếp đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức.

Đà Nẵng cũng có năm thứ ba liên tiếp được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chứng nhận Cơ quan Nhà nước tiêu biểu thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường. Ảnh: TẤN VIỆT

Vừa qua, Đà Nẵng được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ghi nhận, đánh giá có nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả. Dịch vụ công trực tuyến của Đà Nẵng được chọn là mô hình điểm để tổng kết, nhân rộng toàn quốc.

Ông Cường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương nâng cao nhận thức, vai trò và phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong chuyển đổi số. Phương châm là “người đứng đầu thực sự muốn làm, trực tiếp làm, trực tiếp sử dụng” mới đảm bảo chuyển đổi số hiệu quả, thành công.

Ông Cường giao Sở TT&TT chủ trì rà soát, đánh giá hạ tầng truyền dẫn, lưu trữ, cơ sở dữ liệu dùng chung của TP; kịp thời tham mưu đề xuất UBND TP triển khai nâng cấp, bổ sung, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của TP.

Sở TT&TT Đà Nẵng tham mưu tích hợp Đề án Chuyển đổi số và Đề án TP thông minh, xây dựng Đề án Chuyển đổi số - động lực phát triển TP số để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.