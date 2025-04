Người dân được miễn phí cấp đổi thẻ CCCD khi thay đổi địa giới hành chính 16/04/2025 15:25

(PLO)- Bộ Công an khuyến khích người dân nên cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD khi có thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính để thuận lợi cho các giao dịch cá nhân, đi lại… Công dân sẽ được miễn phí khi cấp đổi thẻ CCCD.

Bộ Công an vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Tại văn bản này, Bộ Công an đề nghị các cơ quan nói trên tiếp tục thực hiện việc đăng ký con dấu, thu hồi con dấu con dấu khi sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo Hướng dẫn số 579 của Bộ này ngày 25-2-2025.

Đáng chú ý, Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đã ban hành các văn bản chỉ đạo công an các tỉnh, thành thực hiện việc thay đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử.

Bộ Công an khuyến khích người dân đổi CCCD khi thay đổi địa giới hành chính.

Theo đó, đối với trường hợp sáp nhập toàn bộ, đổi tên, thay đổi ĐVHC, Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06) căn cứ pháp lý thay đổi ĐVHC để thực hiện cập nhật thông tin mã ĐVHC và cập nhật số hồ sơ cư trú điện tử trên hệ thống, đồng thời thông báo cho công an các địa phương để nắm.

Đối với trường hợp chia, tách một phần ĐVHC, công an các địa phương tiến hành rà soát, xác minh, tập hợp và gửi về C06 - Bộ Công an để thực hiện cập nhật trên hệ thống phần mềm.

Với công dân trong khu vực có sự thay đổi về địa giới hành chính, công an xã/cảnh sát khu vực rà soát, xác minh thông tin của công dân để thực hiện điều chỉnh trên hệ thống phần mềm và tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú.

Đối với trường hợp công dân đã có thẻ CCCD trong khu vực có sự thay đổi về ĐVHC, đã có sự sai lệnh thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thông tin trên bề mặt thẻ CCCD, Bộ Công an cho biết căn cứ Luật CCCD 2023 và các văn bản hiện hành, khi thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính thì chưa quy định bắt buộc công dân phải đi cấp đổi, cấp lại CCCD.

Tuy nhiên, để thuận lợi cho các giao dịch cá nhân, đi lại… của công dân thì khuyến khích người dân nên cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD khi có thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính để thống nhất thông tin.

Về kinh phí cấp đổi thẻ CCCD, công dân sẽ được miễn lệ phí khi có sự thay đổi về ĐVHC.