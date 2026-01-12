Có tin Anh, Đức cân nhắc đưa quân NATO tới Greenland 12/01/2026 11:02

(PLO)- Các hãng Bloomberg và The Telegraph đưa tin rằng các nước châu Âu đang bàn thảo khả năng triển khai lực lượng NATO tại Greenland trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ra tuyên bố muốn sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ.

Hãng Bloomberg ngày 11-1 dẫn nguồn thạo tin cho hay Đức dự kiến sẽ đề xuất thiết lập một sứ mệnh chung trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm bảo vệ khu vực Bắc Cực.

Chiến dịch mang tên “Arctic Sentry” (Canh gác Bắc Cực) được kỳ vọng sẽ trở thành rào cản ngăn chặn ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập đảo Greenland (Đan Mạch) vào Mỹ.

Mô hình này có thể được xây dựng dựa trên hoạt động “Baltic Sentry” (Canh gác Baltic) mà NATO đã triển khai từ năm ngoái, nhằm đối phó với các hoạt động thù địch và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu tại biển Baltic.

Các ngôi nhà và khu chung cư nhìn ra vịnh Nuuk (đảo Greenland, Đan Mạch). Ảnh: Juliette Pavy/ Bloomberg

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này, trong đó ông sẽ đề cập vấn đề Greenland và vai trò mà NATO có thể đóng góp cho sự ổn định của khu vực.

“Trong bối cảnh an ninh Bắc Cực ngày càng trở nên quan trọng, tôi cũng muốn thảo luận trong chuyến đi này về cách chúng ta có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm đó tốt nhất trong NATO, xét tới những cạnh tranh cũ và mới trong khu vực từ Nga và Trung Quốc” - ông Wadephul nói vào ngày 11-1.

“Chúng tôi muốn thảo luận vấn đề này trong khuôn khổ NATO” - ngoại trưởng Đức nói thêm.

The Telegraph ngày 11-1 cũng đưa tin rằng Văn phòng Thủ tướng Anh đã thảo luận với các đồng minh châu Âu về việc triển khai lực lượng quân sự đến Greenland.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã kêu gọi các đồng minh tăng cường hiện diện an ninh ở vùng Cực Bắc và gần đây đã tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, để thảo luận vấn đề này.

Theo The Telegraph, kế hoạch này dù đang ở giai đoạn sơ khởi nhưng có thể bao gồm việc điều động binh sĩ, tàu chiến và máy bay của Anh để bảo vệ hòn đảo. Châu Âu kỳ vọng bước đi này đủ sức thuyết phục ông Trump từ bỏ ý định theo đuổi quyền kiểm soát lãnh thổ này.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến liên quan, chia sẻ với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 11-1, ông Trump nhắc lại “nếu Mỹ không giành quyền kiểm soát Greenland thì Nga và Trung Quốc sẽ làm điều đó, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.

“Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ có được Greenland” - ông Trump nhấn mạnh.

Nga và Trung Quốc chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Trump.