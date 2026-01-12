Chiến sự Nga-Ukraine 12-1: Thủ đô Kiev lại bị tập kích mạnh; Ukraine tuyên bố tập kích 3 giàn khoan dầu của Nga trên biển Caspi 12/01/2026 09:10

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Kiev tiếp tục bị tập kích bằng UAV, nhiều khu vực cháy lớn; Ukraine tập kích dàn khoan dầu của Nga trên biển Caspi; Nga nói Ukraine đang “trút giận lên dân thường”.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Kiev tiếp tục bị tập kích bằng UAV, nhiều khu vực cháy lớn

Rạng sáng 12-1 (giờ địa phương), thủ đô Kiev đã hứng chịu một đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Phía Kiev cáo buộc do Nga thực hiện, theo tờ The Kyiv Independent.

Theo ghi nhận từ hiện trường, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại Kiev vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, xác nhận một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một "tòa nhà không dùng để ở" thuộc quận Solomianskyi.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn bốc ra từ tòa nhà này. Ngoài ra, nhiều phương tiện tại hiện trường cũng bị thiêu rụi sau vụ tập kích. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại cụ thể cũng như thương vong về người.

Đến khoảng 3 giờ sáng, Không quân Ukraine tiếp tục đưa ra cảnh báo về các làn sóng tấn công bằng UAV tiếp theo nhắm vào tỉnh Kiev.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh người dân thủ đô đang phải đối mặt tình trạng mất sưởi ấm nghiêm trọng, hệ quả từ đợt không kích quy mô lớn của Nga vào đêm 9-1.

Trước đó, Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko đã phải kêu gọi người dân tạm thời rời khỏi thành phố nếu có điều kiện, sau khi đợt tấn công ngày 9-1 khiến một nửa số tòa nhà chung cư tại đây mất hệ thống sưởi. Dù các nỗ lực khôi phục điện đang được triển khai, ông Klitschko cảnh báo tình hình sẽ còn khó khăn do dự báo thời tiết rét đậm trong những ngày tới.

Ukraine tập kích dàn khoan dầu của Nga trên biển Caspi

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 11-1 xác nhận các lực lượng nước này vừa thực hiện đòn tập kích chính xác vào 3 giàn khoan dầu thuộc tập đoàn Lukoil của Nga trên biển Caspi.

Theo thông báo chính thức, 3 giàn khoan bị nhắm mục tiêu bao gồm: V. Filanovsky, Yuri Korchagin và Valery Graifer. Đây là các cơ sở khai thác dầu khí quan trọng của tập đoàn Lukoil - một trong những nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất nước Nga.

Lực lượng Hoạt động Đặc biệt Ukraine (SSO), đơn vị trực tiếp thực hiện cuộc tấn công đêm 11-1, khẳng định các giàn khoan này là nguồn cung cấp nhiên liệu trọng yếu cho quân đội Nga.

Việc nhắm vào hạ tầng năng lượng được xem là đòn đánh kinh tế trực diện, bởi xuất khẩu dầu khí chiếm tỉ trọng lớn trong ngân sách liên bang Nga, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga công bố số liệu giao tranh trong ngày tại Ukraine

Ngày 11-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua quân đội Ukraine đã chịu tổn thất khoảng 1.330 binh sĩ tại nhiều khu vực giao tranh.

Theo thông tin do Moscow công bố, thiệt hại của phía Ukraine được ghi nhận trên toàn bộ các khu vực tác chiến chính, gồm các phạm vi hoạt động của các Nhóm tác chiến Bắc, Tây, Nam, Trung tâm, Đông và Dnepr.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trong đó, tổn thất lớn nhất của Ukraine được Nga ghi nhận tại khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến Trung tâm, tiếp đến là các hướng Đông và Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc các cụm tác chiến đã tiến hành nhiều đòn tấn công. Các mục tiêu gồm lực lượng và trang bị của nhiều lữ đoàn cơ giới, lữ đoàn tấn công, lữ đoàn đổ bộ đường không, thủy quân lục chiến, lực lượng phòng vệ lãnh thổ và Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Các hoạt động này diễn ra tại các khu vực thuộc các tỉnh Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporizhia và Kherson.

Ngoài tổn thất về nhân lực, Nga cũng tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều phương tiện quân sự của Ukraine, bao gồm xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, xe vận tải quân sự, hệ thống pháo binh, pháo phản lực, phương tiện tác chiến điện tử, cùng các kho đạn và kho hậu cần.

Nga nói Ukraine đang “trút giận lên dân thường”

Trong một diễn biến liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Kiev, cho rằng phía Ukraine đang nhắm mục tiêu vào dân thường tại các khu vực biên giới của Nga sau những tổn thất trên chiến trường.

Bà Zakharova nói rằng vào ngày 10-1, Ukraine đã triển khai 33 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều tỉnh Kursk, Bryansk, Belgorod, và Voronezh.

Theo thống kê phía Nga, hơn 10 tòa nhà chung cư và một số nhà dân, cùng một phòng tập thể dục và nhiều tòa nhà hành chính ở các tỉnh nêu trên đã bị hư hại. Đòn tấn công cũng khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.