Chủ tịch Cuba lên tiếng trước sức ép từ Tổng thống Trump

Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel tuyên bố rằng Mỹ không có tư cách để ép buộc, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Cuba nên thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn.

Ngày 11-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không còn bất kỳ nguồn dầu mỏ hay dòng tiền nào từ Venezuela được chuyển đến Cuba.

Động thái này nhằm gia tăng áp lực tối đa lên đảo quốc này, dẫn đến những phản ứng gay gắt từ giới lãnh đạo Havana, theo hãng tin Reuters.

“Trong nhiều năm, Cuba đã tồn tại nhờ lượng lớn dầu và tiền từ Venezuela" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

"Sẽ không còn dầu mỏ hay tiền bạc đến Cuba - con số sẽ là không! Tôi mạnh mẽ đề nghị họ nên thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn" - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump không nói rõ thỏa thuận đó là gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ngay lập tức, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ những tuyên bố trên. Ông tuyên bố rằng Mỹ không có tư cách để ép buộc Cuba vào một thỏa thuận.

"Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có quyền áp đặt chúng tôi phải làm gì. Cuba không tấn công ai; chúng tôi là bên bị Mỹ tấn công suốt 66 năm qua. Cuba không đe dọa ai; chúng tôi chuẩn bị và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng" - ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel. Ảnh: DUMA.GOV.RU

Trong một bài đăng khác trên X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez khẳng định nước này có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào.

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Cuba nhận được thù lao tài chính hoặc "vật chất" để đổi lấy các dịch vụ an ninh cung cấp cho nước khác.

Theo Reuters, Cuba phụ thuộc chủ yếu vào nguồn dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu từ Venezuela (và một lượng nhỏ từ Mexico) để duy trì lưới điện và phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, do năng lực lọc dầu suy giảm, nguồn cung từ Venezuela đã giảm sút. Dù vậy, theo dữ liệu từ PDVSA, quốc gia Nam Mỹ này vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với khoảng 26.500 thùng/ngày trong năm qua, đáp ứng khoảng 50% lượng dầu thiếu hụt của Cuba.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, dù Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Cuba, nhưng hiện chưa có chuyến tàu nào rời cảng Venezuela để tới quốc gia vùng Caribe này. Tình trạng trên diễn ra sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro ngày 3-1.

Trong một diễn biến liên quan, Caracas và Washington đang tiến triển trong thỏa thuận trị giá 2 tỉ USD nhằm cung cấp tới 50 triệu thùng dầu Venezuela cho Mỹ.

Số tiền thu được sẽ được gửi vào các tài khoản dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Mỹ. Đây được xem là phép thử quan trọng cho mối quan hệ mới hình thành giữa ông Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez.