Bỉ kêu gọi NATO phát động chiến dịch 'Canh gác Bắc Cực' nhằm trấn an Mỹ về Greenland 12/01/2026 07:40

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nói rằng NATO nên phát động một chiến dịch tại Bắc Cực để giải quyết các quan ngại an ninh của Mỹ, khi Washington cho rằng Nga và Trung Quốc có thể kiểm soát đảo Greenland (Đan Mạch).

Ngày 11-1, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nói với hãng tin Reuters rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên phát động một chiến dịch tại Bắc Cực để giải quyết các quan ngại an ninh của Mỹ.

“Chúng ta phải hợp tác, cùng làm việc và thể hiện sức mạnh cũng như sự đoàn kết” - ông Francken nói, đồng thời cho biết cần có “một chiến dịch của NATO ở vùng cực bắc”.

Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-1 nói rằng Mỹ cần sở hữu đảo Greenland (Đan Mạch) để ngăn Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát hòn đảo này trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken. Ảnh: AA

Các quan chức châu Âu đã thảo luận về những cách thức nhằm xoa dịu các lo ngại của Mỹ liên quan an ninh quanh Greenland.

Ông Francken gợi ý rằng các chiến dịch Baltic Sentry (Canh gác Baltic) và Eastern Sentry (Canh gác Sườn đông) của NATO - vốn kết hợp lực lượng từ nhiều quốc gia cùng máy bay không người lái (UAV), cảm biến và các công nghệ khác để giám sát trên bộ và trên biển - có thể là những mô hình khả dĩ cho một chiến dịch “Arctic Sentry” (Canh gác Bắc Cực).

Ông Francken thừa nhận tầm quan trọng chiến lược của Greenland nhưng nói rằng “chúng ta cần giải quyết vấn đề này như những người bạn và đồng minh, như cách chúng ta vẫn luôn làm”.

Một người phát ngôn của NATO cho biết hôm 9-1 rằng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về tầm quan trọng của Bắc Cực đối với an ninh chung và về cách NATO đang tăng cường năng lực của mình ở vùng cực bắc.

Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland khẳng định rằng hòn đảo Bắc Cực này không thể bị sáp nhập và an ninh quốc tế không thể biện minh cho một động thái như vậy.

Mỹ hiện đã có sự hiện diện quân sự trên hòn đảo theo một thỏa thuận ký năm 1951.