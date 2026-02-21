72 con hổ trong vườn thú ở Thái Lan chết hàng loạt trong chưa đầy 2 tuần 21/02/2026 07:01

(PLO)- Gần 1/3 số cá thể hổ nuôi nhốt tại 2 vườn thú "Tiger Kingdom" ở tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) đã chết vì nhiễm một loại bệnh nguy hiểm do virus gây ra.

Ngày 20-2, giới chức Thái Lan công bố nguyên nhân khiến 72 con hổ trong 2 cơ sở thuộc hệ thống vườn thú “Tiger Kingdom” (tạm dịch: “Vương quốc Hổ”) ở tỉnh Chiang Mai chết hàng loạt trong chưa đầy 2 tuần qua, theo tờ Thai Enquirer.

Trước đó, cùng ngày, nhiều hãng truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về việc hàng loạt cá thể hổ trong 2 cơ sở “Tiger Kingdom” ở các huyện Mae Rim và Mae Taeng (tỉnh Chiang Mai) chết với biểu hiện nhiễm bệnh.

Bắt đầu từ ngày 8-2, hàng chục con hổ có dấu hiệu lờ đờ, ốm yếu. Đến ngày 9-2, một con hổ trong “Tiger Kingdom” ở Mae Taeng được xác nhận đã chết.

Hổ nuôi nhốt trong một cơ sở vườn thú "Tiger Kingdom" ở tỉnh Chiang Mai (Thái Lan). Ảnh: FACEBOOK/Amjommie Andmoomu

Trong vòng 10 ngày, 21 trong số 73 con hổ trong vườn thú “Tiger Kingdom” ở Mae Rim đã chết. Ở cơ sở tại Mae Taeng cũng ghi nhận 51 con hổ chết, khiến tổng số cá thể trong đàn giảm gần 1/3.

Đỉnh điểm, trong hai ngày 12 và 13-2, hai cơ sở “Tiger Kingdom” trên ghi nhận tổng cộng 45 con hổ đã không qua khỏi.

Giới chức thú y và bảo tồn động vật của Thái Lan đã tới các cơ sở này để khám nghiệm xác các con hổ đã chết và thu thập mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm cho thấy chúng chết do nhiễm Parnovirus ở các động vật họ mèo và bị nhiễm trùng thứ phát với tác nhân gây bệnh là các loại vi khuẩn.

Cục trưởng Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan - TS Somchuan Rattanamangkalanon cho biết Parvovirus tấn công nghiêm trọng hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, gây ra nôn mửa, tiêu chảy ra máu nặng, sốt cao, lờ đờ, chán ăn và tỉ lệ tử vong cao.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc điều trị cho những con hổ bị bệnh do nhiễm Parvovirus khó khăn hơn so với trường hợp của mèo nhà, vì rất khó phát hiện triệu chứng ban đầu của bệnh.

Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp, bao gồm khử trùng quy mô lớn các chuồng trại, áp dụng các quy trình kiểm soát dịch bệnh ở mức cao nhất và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vệ sinh theo quy định quốc gia về động vật hoang dã. Các vườn thú này đã đóng cửa.

Để giảm tình trạng quá tải và hạn chế nguy cơ lây truyền, 33 con hổ khỏe mạnh đã được chuyển từ Mae Rim đến các khu vực giám sát cách ly ở Mae Taeng – nơi vốn có cơ sở vật chất tốt hơn.