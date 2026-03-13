Mỹ tạm thời cho phép mua dầu Nga trên biển 13/03/2026 10:09

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12-3 đã ban hành giấy phép có thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia được mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển, theo hãng tin Reuters.

Theo nội dung giấy phép được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép do Washington cấp cho phép giao và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc lên tàu trước 00 giờ 01 phút sáng 12-3 (giờ Bờ Đông nước Mỹ). Giấy phép này sẽ có hiệu lực đến 00 giờ 01 phút sáng 11-4.

Theo kênh Fox News, tính đến ngày 12/3, có khoảng 124 triệu thùng dầu có nguồn gốc từ Nga đang được vận chuyển trên biển tại 30 địa điểm khác nhau trên toàn cầu. Lượng dầu được "giải phóng" thông qua giấy phép của Mỹ ước tính có thể cung cấp nguồn cung cho khoảng 5-6 ngày, bù đắp phần nào lượng dầu bị thiếu hụt hàng ngày từ Eo biển Hormuz.

Cảng dầu ở Novorossiysk ở phía nam nước Nga trên Biển Đen. Ảnh: Lucie Godeau/AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vài giờ sau khi giá dầu Brent tăng vọt lên trên 100 USD, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đây là một biện pháp "ngắn hạn và được điều chỉnh hạn chế" nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận của nguồn cung hiện có.

"Việc tăng giá dầu tạm thời là một sự gián đoạn ngắn hạn và tạm thời sẽ mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia và nền kinh tế của chúng ta trong dài hạn” - ông Bessent cho hay, lặp lại lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó về giá dầu tăng.

Động thái này đánh dấu sự nới lỏng tạm thời các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt giữa cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran.

Washington đã thông báo sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt sau cuộc chiến ở Iran. Việc giải phóng này là một phần trong cam kết rộng lớn hơn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gồm 32 quốc gia về việc giải phóng 400 triệu thùng dầu.

Cũng trong ngày 12-3, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của tổng thống Nga - cho biết ông đã thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại với một phái đoàn Mỹ, bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là ông Jared Kushner tại một cuộc họp ở Florida.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ 30 ngày vào ngày 5-3 dành riêng cho Ấn Độ, cho phép New Delhi mua dầu của Nga bị mắc kẹt trên biển.

Ông Trump cũng đã ra lệnh cho Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (USIDFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho thương mại hàng hải ở vùng Vịnh và cho biết Hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu trong khu vực.

Trong một nỗ lực khác nhằm kiểm soát giá cả, chính quyền ông Trump đang xem xét tạm thời miễn trừ một quy định vận chuyển được gọi là Đạo luật Jones để đảm bảo các sản phẩm năng lượng và nông nghiệp có thể di chuyển tự do giữa các cảng của Mỹ. Theo Nhà Trắng, việc miễn trừ quy định này sẽ cho phép các tàu nước ngoài vận chuyển nhiên liệu giữa các cảng của Mỹ, có khả năng làm giảm chi phí và đẩy nhanh tốc độ giao hàng.