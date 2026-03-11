Xả súng tại lãnh sự quán Mỹ ở Canada, chưa rõ động cơ 11/03/2026 16:55

Cảnh sát Canada đang truy tìm 2 nghi phạm sau khi nhiều phát súng được bắn vào Lãnh sự quán Mỹ ở trung tâm TP Toronto (Canada) vào sáng sớm 10-3 (giờ địa phương), theo đài CBC.

Viết trên mạng xã hội, cảnh sát địa phương cho biết đã nhận được tin báo về một sự cố vào lúc 5 giờ 29 sáng (giờ địa phương) và đã phát hiện bằng chứng cho thấy có việc sử dụng súng.

Một nhân viên pháp y của cảnh sát Toronto chỉ vào dấu vết viên đạn trên tường của Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto ngày 10-3. Ảnh: Frank Gunn / The Canadian Press

Sau đó, Chỉ huy cấp cao Chris Leather của Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết vụ nổ súng đang được điều tra như một “sự cố an ninh quốc gia” và không có thương vong sau vụ việc.

Khi được hỏi liệu vụ việc có liên quan căng thẳng gia tăng ở Trung Đông hay không, ông Leather nói rằng còn quá sớm để bình luận. Ông cho biết các điều tra viên sẽ làm rõ liệu đây có phải là một hành động khủng bố hay không.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng ra tuyên bố cam kết truy cứu trách nhiệm đối với vụ việc.

“Điều này cực kỳ đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ nguồn lực để bảo đảm những kẻ gây ra vụ việc phải đối mặt sự trừng phạt đầy đủ của pháp luật” - ông Carney nói.

Cho đến nay, chưa xác định được nghi phạm nào, cũng chưa làm rõ động cơ của vụ việc.

Tuy nhiên, vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Canada, và các chính trị gia địa phương đã ra tuyên bố lên án mọi hành vi bạo lực.

“Vụ nổ súng xảy ra tại Lãnh sự quán Mỹ vào sáng sớm nay là hành động bạo lực và đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận nhằm vào những người bạn và láng giềng Mỹ của chúng ta” - Thủ hiến bang Ontario Doug Ford nói.

“Mọi cấp chính quyền và toàn thể Canada cần khẳng định rõ rằng sẽ không dung thứ cho loại hành vi đe dọa và nguy hiểm như vậy” - ông Ford nói thêm.

Cảnh sát Toronto đã công bố hình ảnh một chiếc SUV Honda màu trắng mà họ cho rằng chở hai nghi phạm. Hai người này đã rời xe và nổ súng vào lãnh sự quán.

Một chiếc xe bị tình nghi liên quan vụ nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto. Ảnh: CTV NEWS

Đại sứ Mỹ tại Canada - ông Pete Hoekstra gọi vụ việc là “cực kỳ đáng lo ngại”, đồng thời cho biết ông nhẹ nhõm khi không có ai thương vong.

Ông khẳng định Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Canada và nhấn mạnh rằng “chúng tôi sẽ không bị đe dọa”. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi sát diễn biến tình hình.

Dù thông tin về vụ việc vẫn còn hạn chế, vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh dư luận phản ứng mạnh sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự ở Iran.

Trước đó, ngày 7-3 đã diễn ra các cuộc biểu tình và phản biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto.

Sau vụ nổ súng, an ninh đã được tăng cường bên ngoài các cơ sở ngoại giao của Mỹ và Israel tại Toronto.