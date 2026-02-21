Ngoại trưởng Iran trả lời ‘tối hậu thư’ của ông Trump 21/02/2026 05:47

(PLO)- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ đề xuất bản dự thảo một thỏa thuận khả thi với Mỹ, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đặt ra thời hạn 10 đến 15 ngày để Iran thống nhất thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

Ngày 20-2, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Tehran “sẵn sàng cho hòa bình” và ngoại giao với Mỹ, ngụ ý rằng một thỏa thuận khả thi giữa hai nước vẫn có thể đạt được, bất chấp những lời đe dọa từ Washington.

“Giải pháp ngoại giao nằm trong tầm tay chúng ta; chúng ta hoàn toàn có thể đạt được [điều đó]” - ông Araghchi nói với kênh MS NOW (Mỹ).

Ông Araghchi lên án mạnh mẽ việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự khổng lồ ở Trung Đông, bao gồm hai tàu sân bay và hàng chục máy bay chiến đấu, gọi đó là “không cần thiết và vô ích”.

“Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này 20 năm qua và đã đàm phán với nhiều bên khác nhau. Tôi biết rằng một thỏa thuận là khả thi, nhưng nó phải công bằng và dựa trên giải pháp đôi bên cùng có lợi” - nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS

Theo ông Araghchi, phương án quân sự chỉ làm phức tạp thêm vấn đề, mang lại những hậu quả thảm khốc không chỉ đối với Iran, mà có lẽ còn đối với toàn khu vực và toàn cộng đồng quốc tế.

Ông Araghchi nhấn mạnh người Iran là "những người có lòng tự trọng" và chỉ đáp lại "ngôn ngữ tôn trọng".

"Các chính quyền Mỹ trước đây, thậm chí cả chính quyền Mỹ hiện tại, đã thử gần như mọi cách chống lại chúng tôi như chiến tranh, trừng phạt, cưỡng chế và mọi thứ, nhưng không cách nào hiệu quả” - ông Araghchi cho hay.

Mỹ và Iran đã tổ chức hai vòng đàm phán trong tháng qua, và các quan chức từ cả hai nước đều mô tả các cuộc đàm phán là tích cực.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường khí tài quân sự xung quanh Iran. Một số trang web theo dõi tàu biển hôm 20-2 đưa tin rằng tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R Ford đã tiến vào Địa Trung Hải qua eo biển Gibraltar trên đường đến khu vực Vịnh.

Hai quan chức Mỹ (đề nghị không nêu tên) nói với hãng tin Reuters rằng kế hoạch quân sự của Mỹ đối với Iran đã đạt đến giai đoạn nâng cao, với các lựa chọn bao gồm nhắm mục tiêu vào các cá nhân như một phần của cuộc tấn công và thậm chí theo đuổi việc thay đổi lãnh đạo ở Tehran, nếu được ông Trump ra lệnh.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran có 10 ngày để đạt được thỏa thuận với Washington. Sau đó, ông Trump gia hạn thời hạn lên tới 15 ngày. Tuần trước, ông Trump nói rằng một thỏa thuận nên được hoàn tất trong tháng tới.

Ngoại trưởng Iran cho biết bước tiếp theo trong các cuộc đàm phán sẽ là Iran đệ trình một đề xuất bằng văn bản về thỏa thuận cho các nhà đàm phán của Mỹ, do đặc phái viên của ông Trump là ông Steve Witkoff dẫn đầu, sau đó hai bên có thể hoàn thiện văn bản thỏa thuận.

“Chúng tôi đã nhất trí về một số nguyên tắc chỉ đạo cho cuộc đàm phán của chúng tôi và hình thức của một thỏa thuận. Và sau đó chúng tôi được yêu cầu chuẩn bị bản dự thảo một thỏa thuận khả thi. Vì vậy, lần tới khi gặp nhau, chúng ta có thể xem xét bản dự thảo đó và bắt đầu đàm phán về ngôn ngữ của nó, và hy vọng sẽ đi đến một kết luận” - ông Araghchi nói.