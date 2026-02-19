CNN đưa tin quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Iran cuối tuần này, chờ ông Trump chốt 19/02/2026 07:34

(PLO)- Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề Iran, song nguồn tin nói với CNN rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng tấn công Iran sớm nhất là vào cuối tuần này.

Đến thời điểm này Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho phép hành động quân sự với Iran hay không. Tuy nhiên đài CNN ngày 18-2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đã sẵn sàng tấn công Iran sớm nhất là vào cuối tuần này.

Nhà Trắng đã được thông báo rằng quân đội có thể sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tuần, sau khi Mỹ tăng cường đáng kể lực lượng không quân và hải quân tại Trung Đông trong những ngày gần đây, theo các nguồn tin.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết ông Trump đã bày tỏ quan điểm cả ủng hộ lẫn phản đối hành động quân sự trong các cuộc trao đổi riêng, đồng thời tham khảo ý kiến cố vấn và đồng minh về hướng đi phù hợp nhất.

Hiện chưa rõ liệu ông có đưa ra quyết định trước cuối tuần hay không.

“Ông ấy [ông Trump] đang dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này” - một nguồn tin nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: BALKAN WEB

Hôm 17-2, các nhà đàm phán Iran và Mỹ đã trao đổi thông điệp trong khuôn khổ các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva (Thụy Sĩ), song rời đi mà không đạt được kết quả rõ ràng.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran cho biết hai bên đã thống nhất được một “bộ nguyên tắc định hướng”, trong khi một quan chức Mỹ nói rằng “vẫn còn nhiều chi tiết cần thảo luận”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 18-2 nói rằng Iran được cho là sẽ cung cấp thêm chi tiết về lập trường đàm phán “trong vài tuần tới”, nhưng bà không nói liệu ông Trump có tạm hoãn hành động quân sự trong khoảng thời gian đó hay không.

“Tôi sẽ không đặt ra thời hạn thay mặt cho Tổng thống Mỹ” - bà Leavitt nói.

Bà cho biết thêm rằng dù “ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của ông ấy”, hành động quân sự vẫn được cân nhắc.

“Có nhiều lý do và lập luận có thể được đưa ra để biện minh cho một cuộc tấn công nhằm vào Iran” - Thư ký báo chí Nhà Trắng nói, đồng thời cho biết ông Trump trước hết dựa vào tư vấn từ đội ngũ an ninh quốc gia của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 28-2 để gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cập nhật cho ông Netanyahu về tiến trình đàm phán với Iran, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN hôm 18-2.

Những diễn biến làm dấy lên lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột quân sự giữa hai nước. Tàu sân bay USS Gerald Ford - cụm tác chiến hiện đại nhất trong kho vũ khí của Mỹ - có thể tới khu vực sớm nhất vào cuối tuần này, sau hàng loạt động thái tăng cường quân sự khác.

Các khí tài của Không quân Mỹ đóng tại Anh, bao gồm máy bay tiếp dầu và tiêm kích, đang được điều chuyển đến gần Trung Đông hơn, theo các nguồn thạo tin.

Về phần mình, Iran đang gia cố một số cơ sở hạt nhân, sử dụng bê tông và khối lượng lớn đất để chôn sâu các địa điểm trọng yếu trong bối cảnh chịu sức ép quân sự từ Mỹ, theo hình ảnh vệ tinh mới và phân tích của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế.