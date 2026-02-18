Lãnh tụ tối cao Iran đáp trả việc ông Trump ủng hộ 'thay đổi chế độ' ở Tehran 18/02/2026 14:23

Ngày 17-2, Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei lên tiếng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước công khai ủng hộ khả năng thay đổi chế độ tại Iran, đồng thời khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không bao giờ thành công trong việc "hủy diệt" Cộng hòa Hồi giáo, đài RT đưa tin.

Phát biểu trên truyền hình Iran ngày 17-2, thời điểm đại diện của Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân tại Geneva (Thuỵ Sĩ), ông Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ thất bại trong nỗ lực đánh bại Tehran.

"Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Mỹ nói rằng trong suốt 47 năm qua, nước Mỹ đã không thành công trong việc tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo... Tôi nói cho các ông biết: Các ông cũng sẽ không bao giờ thành công đâu" - ông Khamenei nhấn mạnh.

Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: ANADOLU

Lãnh tụ tối cao Iran cũng cảnh báo rằng mọi nỗ lực nhằm đe dọa, ép buộc Iran khuất phục đều sẽ vô vọng, đồng thời ám chỉ rằng các khí tài hải quân bổ sung mà Washington triển khai đến khu vực có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

"Tàu chiến chắc chắn là một vũ khí nguy hiểm, nhưng thứ vũ khí có khả năng đánh chìm nó còn nguy hiểm hơn nhiều" - ông Khamenei nói.

Trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và chấp nhận chính sách “không làm giàu uranium”, Tehran nhấn mạnh đây là quyền lợi vốn có của mình, theo RT.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Khamenei.

Trước đó, hôm 13-2, ông Trump công khai ủng hộ khả năng thay đổi chế độ tại Iran, đồng thời tuyên bố “sức mạnh to lớn” sẽ sớm hiện diện ở Trung Đông, trong bối cảnh Lầu Năm Góc điều động thêm tàu sân bay thứ hai tới khu vực.

Khi được hỏi liệu ông có muốn thay đổi chế độ ở Iran hay không, ông Trump đáp rằng điều đó "có vẻ như là điều tốt nhất có thể xảy ra", hãng Reuters đưa tin.

Ông Trump thừa nhận việc đạt được một thỏa thuận với Iran là “khó khăn”.

“Đôi khi phải có sự sợ hãi. Đó là điều duy nhất thực sự có thể giải quyết được tình hình” - ông Trump nói.

Trả lời câu hỏi vì sao điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, ông Trump nói: “Trong trường hợp chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ cần nó... và nếu cần thì chúng ta sẽ có nó trong tư thế sẵn sàng".