Iran dịu giọng trước thềm đàm phán hạt nhân với Mỹ 16/02/2026 05:39

(PLO)- Các quan chức Iran cho biết Tehran đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên.

Ngày 15-2, Phó Vụ trưởng phụ trách ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao Iran - ông Hamid Ghanbari nói rằng Tehran đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên, theo hãng thông tấn Fars.

“Để bảo đảm tính bền vững của một thỏa thuận, điều thiết yếu là Mỹ cũng phải được hưởng lợi ở những lĩnh vực có lợi ích kinh tế cao và nhanh chóng” - ông Ghanbari nói.

“Những lợi ích chung trong các mỏ dầu khí, các mỏ chung, đầu tư khai khoáng và thậm chí cả việc mua máy bay đều nằm trong nội dung đàm phán” - vị quan chức nói thêm, đồng thời cho rằng thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc chưa bảo đảm được lợi ích kinh tế cho Mỹ.

Phó Vụ trưởng phụ trách ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao Iran - ông Hamid Ghanbari. Ảnh: WANA

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Majid Takht Ravanchi phát tín hiệu Iran sẵn sàng thỏa hiệp về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Ông nói rằng “quyết định giờ nằm trong tay Mỹ để chứng minh họ muốn đạt được thỏa thuận”.

Ông Ravanchi nhắc lại phát biểu của người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran rằng Tehran có thể đồng ý pha loãng lượng uranium được làm giàu ở mức cao nhất để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, như một ví dụ cho thấy sự linh hoạt của Iran.

Tuy nhiên, ông tái khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận mức làm giàu uranium bằng 0 - một điểm bế tắc then chốt trong các vòng đàm phán trước đây - khi Washington coi hoạt động làm giàu trong lãnh thổ Iran là con đường tiềm tàng dẫn tới vũ khí hạt nhân. Iran phủ nhận việc theo đuổi loại vũ khí này.

Phát biểu của các quan chức Iran được đưa ra trước thềm vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 17-2 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Iran và Mỹ đã nối lại đàm phán vào đầu tháng này nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập niên liên quan chương trình hạt nhân của Tehran và ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự mới.

Các quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ đã điều thêm một tàu sân bay thứ hai tới khu vực và đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài nếu đàm phán thất bại.

Ngày 15-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump đã làm rõ rằng ông ưu tiên con đường ngoại giao và một giải pháp thông qua đàm phán, song cũng thừa nhận điều đó có thể không xảy ra.

“Chưa ai từng đạt được một thỏa thuận thành công với Iran, nhưng chúng tôi sẽ thử” - ông Rubio nói.

Trong diễn biến liên quan, ngày 15-2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã nói với Tổng thống Trump vào tuần trước rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran cũng phải bao gồm việc tháo dỡ toàn bộ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, chứ không chỉ dừng lại ở việc ngừng quá trình làm giàu.

Ông Netanyahu nói ông hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh thỏa thuận đó phải bao gồm việc đưa toàn bộ vật liệu đã làm giàu ra khỏi Iran.