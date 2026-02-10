Ngoại trưởng Nga có bài phát biểu quan trọng, nhắc loạt nước Cuba, Venezuela, Iran, Triều Tiên, Trung Quốc 10/02/2026 05:39

Trong thông điệp video nhân Ngày Ngoại giao Nga 10-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow đứng về phía người dân Cuba và Venezuela, đồng thời tin rằng chỉ có các dân tộc này mới có quyền tự quyết định vận mệnh của mình, theo hãng thông tấn TASS.

“Việc chống lại mọi hình thức, từ cưỡng ép đơn phương cho đến can thiệp quân sự, vẫn luôn là trọng tâm trong ưu tiên của chúng tôi. Trong bối cảnh đó, chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết với nhân dân Venezuela và Cuba. Chúng tôi tin tưởng rằng chỉ có chính họ mới có quyền quyết định tương lai của chính mình” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moscow mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế một cách thiết thực, bình đẳng, dựa trên sự thấu hiểu, tin cậy và tinh thần láng giềng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Thực hiện sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng trên toàn khu vực Á-Âu một cấu trúc an ninh bình đẳng, không thể chia cắt, cùng với hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc ký kết và triển khai các thỏa thuận song phương, bao gồm các hiệp ước về bảo đảm an ninh với Belarus, cũng như các thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên và Iran” - ông Lavrov cho biết.

Ông cũng nói rằng Nga tiếp tục phát triển quan hệ đa dạng, nhiều chiều với các quốc gia thuộc “đa số thế giới”.

“Trong số đó có Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia cùng chí hướng khác, là những đối tác chiến lược và đồng minh của chúng tôi, trước hết trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), cũng như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS” - Ngoại trưởng Nga nói.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Lavrov nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đất nước và xã hội Nga đặt ra những tiêu chuẩn rất cao đối với công tác đối ngoại.

“Chúng tôi được yêu cầu thể hiện kỷ luật, tinh thần cống hiến, cùng cách tiếp cận đầy nhiệt huyết và sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ tiếp tục làm việc một cách danh dự vì lợi ích của Tổ quốc và đóng góp phần mình vào việc thực hiện các mục tiêu đối ngoại quy mô lớn do Tổng thống đề ra” - ông Lavrov nói.