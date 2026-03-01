Tên lửa Iran đánh trúng khu dân cư Israel, hàng chục người thương vong; Saudi Arabia triệu tập Đại sứ Iran 01/03/2026 21:17

Chiều 1-3 xuất hiện loạt diễn biến nóng liên quan căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tên lửa Iran đánh trúng khu dân cư Israel, hàng chục người thương vong

Chiều 1-3, lực lượng cứu hộ Israel cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi một tên lửa đánh trúng một tòa nhà dân cư ở TP Beit Shemesh (Israel), theo đài CNN.

Đây được xem là vụ việc gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Israel kể từ khi Iran bắt đầu đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa đạn đạo, sau làn sóng không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel diễn ra vào sáng 28-2.

Hiện trường vụ tên lửa được cho là từ Iran tấn công tòa dân cư ở TP Beit Shemesh (Israel). Nguồn: RT

Theo Cơ quan Cấp cứu Quốc gia Israel Magen David Adom (MDA), gần 30 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào TP Beit Shemesh, trong đó 2 trường hợp bị thương nặng.

Hiện trường vụ tên lửa được cho là từ Iran tấn công tòa dân cư ở TP Beit Shemesh (Israel) ngày 1-3. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90

“Cú đánh trực tiếp đã gây hư hại nghiêm trọng và khiến tòa nhà bị sập” - cảnh sát Israel cho biết.

Kể từ khi giao tranh bùng phát, Israel đã đánh chặn phần lớn các tên lửa từ Iran. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cảnh báo rằng các hệ thống phòng không không thể bảo đảm chặn được mọi tên lửa.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các đội tìm kiếm, cứu nạn cùng nhân viên y tế đang làm việc tại hiện trường. Một trực thăng cũng đã được điều động để phục vụ công tác sơ tán khẩn cấp.

. Cùng ngày, Bộ Y tế Kuwait cho biết một người đã thiệt mạng và 32 người bị thương “do những diễn biến hiện nay trong khu vực”. Theo thông báo, các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Al-Adan.

. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 58 người bị thương tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kể từ khi Iran phát động chiến dịch đáp trả tại Vùng Vịnh, nhằm phản ứng trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, theo hãng tin Al Jazeera.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết nước này đã phát hiện 165 tên lửa đạn đạo, trong đó 152 quả bị phá hủy, đồng thời đánh chặn 2 tên lửa hành trình. Theo thông cáo, tổng cộng 541 máy bay không người lái của Iran đã bị phát hiện, trong đó 506 chiếc đã bị đánh chặn và tiêu diệt.

Các cuộc tấn công khiến 3 người thiệt mạng, gồm một công dân Pakistan, một công dân Nepal và một công dân Bangladesh, theo thông tin từ phía UAE.

. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết đã triệu tập Đại sứ Iran sau khi nước này cáo buộc Tehran tiến hành các đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ: “Bộ Ngoại giao đã triệu tập Đại sứ Iran tại Saudi Arabia nhằm đáp trả các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran, vốn nhắm vào Saudi Arabia và một số quốc gia anh em”.

Iran lập hội đồng lãnh đạo điều hành đất nước

Iran đã thành lập một hội đồng lãnh đạo để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei bị sát hại.

Theo Hiến pháp Iran, trong trường hợp Lãnh tụ Tối cao không còn tại vị, một hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm Tổng thống, Chánh án Tư pháp và một giáo sĩ cao cấp thuộc Hội đồng Giám hộ sẽ tiếp quản các quyền hạn của lãnh tụ cho đến khi Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên bầu ra người kế nhiệm.

Hội đồng lãnh đạo lâm thời hiện gồm Giáo chủ Alireza Arafi (67 tuổi), Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian, và ông Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i - Chánh án Tư pháp Iran.

Ông Alireza Arafi là một giáo sĩ kỳ cựu, có nhiều năm kinh nghiệm trong các cơ quan nhà nước và từng là nhân vật thân cận của ông Khamenei.

Hiện ông Arafi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia, đồng thời từng là thành viên Hội đồng Giám hộ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định ứng viên bầu cử cũng như các đạo luật do Quốc hội Iran thông qua.

Tổng thống Pezeshkian: Iran sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG IRAN

Tổng thống Pezeshkian tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục hành động cứng rắn, duy trì các đòn tấn công quyết liệt nhằm vào đối phương, theo Al Jazeera.

Ông Pezeshkian nêu rõ rằng Iran sẽ tiếp tục đi theo con đường của Lãnh tụ Tối cao, và lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục giáng những đòn mạnh, phá hủy các căn cứ quân sự của kẻ thù.

Ông Pezeshkian cho biết Hội đồng Lãnh đạo lâm thời của Iran, mà ông là một thành viên, đã chính thức bắt đầu hoạt động.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi tuyên bố nước này “không có bất kỳ hạn chế hay giới hạn nào trong việc tự vệ".

Chia sẻ với Al Jazeera, ông Araghchi cho biết Iran đã “khởi động tiến trình theo Hiến pháp, và Hội đồng Chuyển tiếp đã được thành lập trong ngày hôm nay để điều hành các công việc của đất nước”.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh việc Lãnh tụ Tối cao bị sát hại là “một hành động đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Theo ông Araghchi, sự việc này sẽ khiến cuộc đối đầu trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn trong thời gian tới.

Mỹ và Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.