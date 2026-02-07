Cuba kích hoạt loạt biện pháp khẩn ứng phó khủng hoảng năng lượng, cập nhật phương án thiết quân luật 07/02/2026 11:47

(PLO)- Cuba công bố kế hoạch phân bổ nhiên liệu theo định mức và ưu tiên bảo vệ các dịch vụ thiết yếu để ứng phó tình trạng thiếu nhiên liệu.

Ngày 6-2, Chính phủ Cuba thông báo áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong bối cảnh quốc đảo này đang chuẩn bị đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng, do áp lực gia tăng từ phía Mỹ, hãng DW đưa tin.

Phát biểu trên truyền hình, Phó Thủ tướng Cuba - ông Oscar Perez-Oliva Fraga cáo buộc Mỹ là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Ông Fraga khẳng định chính phủ sẽ "triển khai một loạt quyết định, trước hết là để bảo đảm sự vận hành của đất nước và các dịch vụ thiết yếu, mà không từ bỏ mục tiêu phát triển".

Trong số các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 9-2 tới, đáng chú ý là quy định hạn chế bán nhiên liệu.

Các tài xế đổ xăng cho phương tiện, phần lớn là những mẫu xe rất cũ, tại một trạm nhiên liệu ở thủ đô Havana (Cuba). Ảnh: Jorge Luis Baños/IPS

"Với nguồn nhiên liệu không đủ, chúng ta không thể duy trì mức bán ra như những tuần trước" - ông Fraga cho biết.

Phó Thủ tướng cũng thông báo rằng các "hoạt động hành chính thiết yếu" sẽ chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần để tiết kiệm năng lượng.

Đồng thời, Bộ trưởng Lao động Cuba - ông Jesus Otamendiz tuyên bố chính phủ sẽ ưu tiên hình thức làm việc từ xa.

Trong lĩnh vực giáo dục, giờ học sẽ được cắt giảm và các trường đại học sẽ chuyển sang mô hình đào tạo kết hợp (trực tiếp và trực tuyến).

Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải đường sắt. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cuba - ông Eduardo Rodríguez, các tuyến tàu nội địa sẽ chỉ hoạt động với tần suất 8 ngày một chuyến cho mỗi điểm đến.

Một ngày trước đó, vào ngày 5-2, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết Havana đã cập nhật kế hoạch chuyển đất nước sang tình trạng thiết quân luật trong trường hợp xảy ra nguy cơ xâm lược từ bên ngoài, hãng Sputnik đưa tin.

Ông Diaz-Canel nói rằng Hội đồng Quốc phòng Quốc gia Cuba hôm 31-1 đã họp để phân tích và phê chuẩn các kế hoạch, biện pháp chuyển sang thiết quân luật, nằm trong công tác chuẩn bị quốc phòng theo học thuyết “chiến tranh nhân dân”.

Theo Chủ tịch Cuba, toàn bộ các kế hoạch ứng phó hành động xâm lược, liên quan hoạt động của các cơ quan thuộc Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, đã được rà soát, cập nhật và làm rõ, dựa trên “những kinh nghiệm rút ra từ các xung đột quốc tế gần đây”.

Ông Diaz-Canel nhấn mạnh việc công bố thông tin về cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia không đồng nghĩa với việc Cuba đã ban bố thiết quân luật.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản trong trường hợp, vào một thời điểm nào đó, việc chuyển sang tình trạng chiến tranh trở nên cần thiết” - Chủ tịch Cuba nói thêm.