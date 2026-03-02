Biểu tình phản đối Mỹ lan rộng ở Pakistan, Iraq, thương vong lớn 02/03/2026 06:02

(PLO)- Biểu tình ủng hộ Iran nổ ra tại Pakistan và Iraq sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, làm ít nhất 22 người chết.

Ngày 1-3, làn sóng biểu tình ủng hộ Iran bùng phát tại Pakistan và Iraq, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Theo tờ The Guardian, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ủng hộ Iran tại Pakistan, nơi hàng trăm người tuần hành tiến về phía Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi.

Cụ thể, tại Karachi, một đám đông biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối cuộc tấn công, trước khi tràn vào khu vực lễ tân của tòa nhà lãnh sự quán và phóng hỏa quy mô nhỏ. Theo một quan chức y tế địa phương, 10 người được báo cáo đã tử vong và hơn 30 người bị thương sau khi lực lượng an ninh nổ súng.

Đám đông phẫn nộ trước cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran đã tràn xuống đường biểu tình ở Pakistan, một số còn tìm cách xông vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ. Ảnh: AFP

Bạo lực phát sinh từ các cuộc biểu tình ở những khu vực khác tại Pakistan cũng khiến 10 người thiệt mạng ở Gilgit-Baltistan và 2 người tại thủ đô Islamabad.

Tại Iraq, lực lượng an ninh đã bắn đạn hơi cay sau khi hàng trăm người biểu tình ủng hộ Iran mang theo cờ và ném đá nỗ lực xông vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi Đại sứ quán Mỹ tọa lạc.

Trong những ngày gần đây, các cuộc không kích của Mỹ - Israel đã nhắm vào các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại quốc gia này, gây ra nhiều thương vong.

Cái chết của ông Khamenei đã làm rúng động Trung Đông và thế giới Hồi giáo nói chung. Vị giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia 86 tuổi đã đứng đầu nhà nước Iran trong suốt 36 năm và là người chỉ đạo chính sách an ninh nhằm thiết lập mạng lưới các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn trên khắp khu vực.

Các nhóm có chung chiến tuyến với Iran như Hamas, Houthis, các nhóm dân quân Iraq và Hezbollah đều đưa ra tuyên bố chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với ông Khamenei, tôn vinh ông như một chiến binh tôn giáo và một người tử vì đạo.

Tại Lebanon, hàng chục ngàn người ủng hộ Hezbollah và người Hồi giáo dòng Shia đã đổ về vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut vào ngày 1-3 để tưởng niệm, mang theo cờ và chân dung của cố Lãnh tụ Iran.

Trong khi đó, tại Sanaa, Yemen, truyền thông ủng hộ phe Houthis đưa tin về một "cuộc tuần hành triệu người" nhằm ủng hộ Iran và tưởng nhớ ông Khamenei.