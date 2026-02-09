Động đất 5,5 độ richter rung chuyển Cuba 09/02/2026 08:39

(PLO)- Một trận động đất 5,5 độ richter vừa làm rung chuyển Cuba, song chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Ngày 8-2 (giờ địa phương) xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,5 độ richter tại khu vực Đông Nam Cuba, theo hãng Anadolu.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, được xác định tại tọa độ cách thị trấn Maisi (đông nam Cuba) khoảng 45 km về phía tây nam.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 8-2 (giờ địa phương).

Động đất 5,5 độ richter rung chuyển Cuba. Ảnh minh họa: ANADOLU

Khu vực chịu ảnh hưởng nằm gần tỉnh Guantanamo, cách tâm chấn khoảng 92,1 km về phía tây - tây bắc.

Ngay sau khi địa chấn xảy ra, các cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo sóng thần nào.

Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào về người và tài sản.