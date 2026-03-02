Pakistan cho biết vô hiệu hoá gần 1.000 binh sĩ Afghanistan, Kabul tuyên bố bắn loạt máy bay đối phương 02/03/2026 09:12

(PLO)- Các nước liên tục kêu gọi kiềm chế và đề nghị hỗ trợ làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh giao tranh giữa Pakistan và Afghanistan leo thang.

Pakistan nói rằng lực lượng Afghanistan đã hứng chịu gần 1.000 thương vong trong đợt leo thang xung đột xuyên biên giới mới nhất với Pakistan, theo đài RT đưa tin ngày 1-3.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan - ông Attaullah Tarar hôm 28-2 nói rằng ít nhất 415 tay súng Taliban và các tay súng đồng minh đã thiệt mạng, hơn 580 người bị thương trong các cuộc không kích của Pakistan.

Ông Tarar nói rằng 182 chốt kiểm soát của Afghanistan đã bị phá hủy, cùng 185 xe tăng, xe bọc thép và pháo, đồng thời các cuộc không kích đã nhằm vào 46 địa điểm trên khắp cả nước.

Kabul chưa bình luận về các thông tin trên.

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan - ông Hamdullah Fitrat cho biết ba ngày giao tranh biên giới đã khiến 78 người thiệt mạng, gồm 12 binh sĩ Pakistan và một dân thường, cùng 13 binh sĩ Afghanistan và 52 dân thường Afghanistan, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Ông Fitrat cho biết thương vong được ghi nhận tại các tỉnh Paktika, Khost, Kunar, Nangarhar và Kandahar.

Một người dân tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan sau các cuộc không kích được cho là do Pakistan thực hiện Ảnh: ANSA

Cũng trong ngày 1-3, chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết nước này đã nổ súng vào các máy bay phản lực của Pakistan trên bầu trời thủ đô Kabul (Afghanistan), theo hãng tin Reuters.

Afghanistan đã hứng chịu các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào cơ sở chính phủ trong tuần qua, sau khi Islamabad cáo buộc Kubul chứa chấp các tay súng vũ trang - điều mà phía Afghanistan bác bỏ.

Các cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nhiều năm giữa hai nước láng giềng đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài dọc theo đường biên giới chung dài 2.600 km.

Một số quốc gia, trong đó có Qatar và Saudi Arabia, đã kêu gọi kiềm chế và đề nghị hỗ trợ làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn.

Một nhân chứng nói với Reuters rằng có nhiều tiếng nổ vang lên tại một số khu vực ở Kabul trước khi trời sáng, sau đó là những loạt súng nổ. Hiện chưa rõ mục tiêu bị nhắm tới là gì và liệu có thương vong hay không.

Người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, cho biết những âm thanh này là do lực lượng Afghanistan nhằm vào máy bay Pakistan trên bầu trời thủ đô.

“Lực lượng phòng không đã tiến hành tấn công tại Kabul nhằm vào máy bay Pakistan. Người dân Kabul không nên lo lắng” - ông Mujahid nói.

Pakistan chưa bình luận về thông tin trên.

Bạo lực bùng phát sau các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Afghanistan vào tuần trước, mà Pakistan cho biết nhằm vào cơ sở hạ tầng của các nhóm vũ trang. Afghanistan mô tả các cuộc không kích là hành vi vi phạm chủ quyền và tuyên bố tiến hành các hoạt động đáp trả dọc theo đường biên giới chung.

Iran, quốc gia có chung đường biên giới với cả Afghanistan và Pakistan, trước đó đã đề nghị hỗ trợ thúc đẩy đối thoại. Tuy nhiên, ngày 28-2, nước này lại hứng chịu các cuộc tấn công từ Israel và Mỹ.