Ông Trump ủng hộ 'thay đổi chế độ' ở Iran, Lầu Năm Góc điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông 14/02/2026 06:55

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ "thay đổi chế độ" ở Iran, trong khi quân đội Mỹ điều thêm tàu sân bay và có tin đang chuẩn bị kịch bản tấn công kéo dài nhiều tuần ở Trung Đông.

Ngày 13-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ khả năng thay đổi chế độ tại Iran, đồng thời tuyên bố “sức mạnh to lớn” sẽ sớm hiện diện ở Trung Đông, trong bối cảnh Lầu Năm Góc điều động thêm tàu sân bay thứ hai tới khu vực.

Khi được hỏi liệu ông có muốn thay đổi chế độ ở Iran hay không, ông Trump đáp rằng điều đó "có vẻ như là điều tốt nhất có thể xảy ra", hãng Reuters đưa tin.

Ông từ chối tiết lộ danh tính người mà ông muốn tiếp quản quyền lực tại Iran, nhưng khẳng định "đã có nhân sự".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Suốt 47 năm qua, họ cứ nói, nói và nói mãi. Trong khi đó, chúng ta mất mát quá nhiều sinh mạng trong lúc họ huyên thuyên. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi" - ông Trump phát biểu sau một sự kiện quân sự tại Fort Bragg (bang North Carolina) ngày 13-2.

Ông Trump thừa nhận việc đạt được một thỏa thuận với Iran là “khó khăn”.

“Đôi khi phải có sự sợ hãi. Đó là điều duy nhất thực sự có thể giải quyết được tình hình” - ông Trump nói.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ mô tả quá trình điều chuyển lực lượng quân sự tới Trung Đông là khá phức tạp.

Theo đó, tàu sân bay Gerald R. Ford sẽ hội quân cùng tàu sân bay Abraham Lincoln và một số tàu khu trục tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát đã được điều đến Trung Đông trong những tuần gần đây.

Tàu sân bay Gerald R. Ford. Ảnh: US NAVY

Gerald R. Ford - tàu sân bay mới nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới - đã hoạt động tại vùng biển Caribe cùng các tàu hộ tống và tham gia các chiến dịch tại Venezuela đầu năm nay.

Trả lời câu hỏi vì sao điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, ông Trump nói: “Trong trường hợp chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ cần nó... và nếu cần thì chúng ta sẽ có nó trong tư thế sẵn sàng".

Theo Reuters, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu ông Trump ra lệnh tấn công. Hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng kịch bản này có thể dẫn tới một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hai nước từng trải qua trước đây.

Tiết lộ của các quan chức (đề nghị không tiết lộ danh tính do tính nhạy cảm của kế hoạch) cho thấy mức độ rủi ro ngày càng gia tăng đối với tiến trình ngoại giao đang diễn ra giữa Washington và Tehran.

Khi được đề nghị bình luận về việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự có thể kéo dài của Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói: “Tổng thống Trump để ngỏ mọi lựa chọn liên quan Iran”.

“Ông lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về từng vấn đề cụ thể, nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên điều gì là tốt nhất cho đất nước và an ninh quốc gia của chúng ta” - bà Kelly nói.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận. Iran chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Washington muốn các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran phải bao gồm vấn đề tên lửa và việc Tehran hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Phía Iran tuyên bố sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, nhưng kiên quyết loại trừ việc gắn vấn đề này với tên lửa.

Ông Trump đe dọa sẽ tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong khi Tehran thề sẽ trả đũa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh lan rộng khi Mỹ đang ồ ạt tăng cường lực lượng tại Trung Đông. Trước đó, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong các đợt không kích hồi năm ngoái.