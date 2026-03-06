Chiến sự Trung Đông: Máy bay quần thảo Tehran, Beirut và loạt thủ đô vùng Vịnh rung chuyển, Iran cảnh báo về vũ khí mới 06/03/2026 14:31

(PLO)- Chiến sự Trung Đông vẫn leo thang với các đòn không kích trên khắp khu vực; Ông Trump nói Mỹ hiện chưa cân nhắc triển khai bộ binh tới Iran; Dân quân Iraq tấn công Jordan để trả thù cho Lãnh tụ Tối cao Iran.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang trong ngày 6-3, ngày thứ 7 kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào Iran.

Tiếp diễn các đòn không kích

Israel ngày 6-3 cho biết đã bắt đầu một “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của chính quyền tại Tehran, theo đài CNN.

Truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ nổ lớn và tiếng máy bay phản lực vang lên khắp thủ đô. Truyền thông nhà nước cho biết đại lộ Jomhuri, một khu phố mua sắm đông đúc ở Tehran, đã bị nhắm mục tiêu.

Trong đêm 5-3, Iran cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào Israel. Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon cũng cảnh báo người dân Israel sơ tán khỏi các thị trấn gần biên giới giữa Israel và Lebanon.

Tại Lebanon, các vụ nổ bắt đầu làm rung chuyển khu vực phía nam thủ đô Beirut sau khi trời tối và tiếp tục kéo dài đến rạng sáng. Diễn biến này xảy ra sau khi quân đội Israel thông báo bắt đầu nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Beirut.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết 3 UAV đã bị đánh chặn ở phía đông thủ đô Riyadh, trong khi hệ thống phòng không của nước này cũng đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ ở phía nam thủ đô.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một khách sạn và 2 tòa nhà dân cư tại thủ đô Manama đã bị trúng đòn tấn công, gây ra hỏa hoạn nhưng sau đó đã được dập tắt.

Bộ Quốc phòng Qatar ngày 6-3 cho biết hệ thống phòng không “đã đánh chặn thành công” một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ không quân Al-Udeid - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.

Quân đội Kuwait ngày 6-3 cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn “các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV thù địch” xâm nhập không phận nước này.

Rạng sáng 6-3, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết các hệ thống phòng không đã phản ứng trước “các mối đe dọa tên lửa và UAV bay tới từ Iran”.

Nhóm vũ trang Saraya Awliya al-Dam ở Iraq đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một mục tiêu “quan trọng” tại Jordan.

Trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram ngày 6-3, nhóm này cho biết cuộc tấn công là để đáp trả việc lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei bị sát hại.

Thủ đô Beirut (Lebanon) trúng không kích sáng 6-3. Ảnh: AFP

Ông Trump: Mỹ hiện chưa cân nhắc triển khai bộ binh tới Iran

Ngày 5-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài NBC rằng hiện nay việc xem xét đưa bộ binh Mỹ vào Iran sẽ là “lãng phí thời gian”.

“Đó là lãng phí thời gian. Họ đã mất tất cả. Họ đã mất hải quân. Họ đã mất mọi thứ có thể mất” - ông Trump nói với NBC qua điện thoại.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ cảnh báo của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rằng việc triển khai quân đội nước ngoài vào Iran sẽ là thảm họa đối, gọi đó là một “bình luận vô nghĩa”.

Iran cảnh báo về vũ khí mới

Iran hoàn toàn sẵn sàng cho một “cuộc chiến kéo dài” và sẽ đưa vào sử dụng các loại vũ khí tiên tiến chưa từng được dùng trong xung đột, theo Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết.

Ông Naeini nói rằng các kẻ thù của Iran “nên chờ đợi những đòn đánh đau đớn” trong làn sóng tấn công mới sắp tới.

“Iran đang chuẩn bị các sáng kiến và vũ khí mới. Những công nghệ này vẫn chưa được triển khai trên quy mô lớn” - ông Naeini cho biết vào ngày 6-3.

Theo ông Naeini, Iran hiện chuẩn bị tốt hơn so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày do Mỹ và Israel phát động năm ngoái, đồng thời mô tả cuộc đối đầu quân sự đang diễn ra là “cuộc chiến thiêng liêng và chính đáng”.

Mỹ đăng video tấn công tàu sân bay của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 6-3 đã công bố một đoạn video về các cuộc tấn công mà họ cho biết nhằm vào tàu sân bay IRIS Shahid Bagheri - được thiết kế để phục vụ hoạt động của UAV và trực thăng.

Đoạn video cho thấy hai vụ nổ làm rung chuyển một con tàu lớn trên biển. “Hôm nay, một tàu sân bay mang UAV của Iran, có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II, đã bị tấn công và hiện đang bốc cháy” - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Video Mỹ tấn công tàu sân bay của Iran. Nguồn: CENTCOM

CENTCOM trước đó cho biết con tàu này bị đánh trúng trong làn sóng tấn công đầu tiên được phát động vào ngày 28-2.

Từng là một tàu container, Shahid Bagheri được biên chế cho IRGC vào năm 2025. Theo Press TV, đường băng dài 180 m của con tàu được thiết kế để tiếp nhận UAV trinh sát, UAV chiến đấu và trực thăng.