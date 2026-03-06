Tổng Thư ký NATO nói về khả năng kích hoạt Điều 5 trong xung đột Iran 06/03/2026 08:30

(PLO)- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte chia sẻ về khả năng khối này kích hoạt điều khoản về phòng thủ tập thể, sau vụ tên lửa Iran hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ vài hôm trước.

Ngày 5-3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte khẳng định liên minh này không có kế hoạch kích hoạt điều khoản phòng vệ tập thể (Điều 5) liên quan vụ bắn hạ một tên lửa đạn đạo hướng vào Thổ Nhĩ Kỳ, hãng Reuters đưa tin.

"Không có ai bàn về Điều 5 cả" - ông Rutte nói, dù ông đánh giá sự cố này là "nghiêm trọng".

"Điều quan trọng nhất là các đối thủ của chúng ta ngày hôm qua đã thấy được rằng NATO rất hùng mạnh và luôn đề cao cảnh giác" - vị Tổng thư ký nhấn mạnh.

Ông Rutte cho biết nhiều đồng minh NATO ủng hộ Mỹ và Israel trong các đợt không kích nhằm vào Iran, bởi quốc gia này "đã tiến gần đến mức trở thành một mối đe dọa đối với cả châu Âu".

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Ảnh: NATO

Dù vậy, một số nhà lãnh đạo các nước NATO, điển hình như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đã lên tiếng chỉ trích các động thái quân sự nói trên, gọi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế một cách nguy hiểm.

Khi được hỏi liệu ông có chắc chắn về việc Mỹ đã có một kịch bản kết thúc rõ ràng nhằm tránh gây ra những bất ổn có thể đe dọa châu Âu hay không, ông Rutte trả lời: "Từ những cuộc trao đổi với giới lãnh đạo quân sự và chính trị cấp cao của Mỹ, tôi có cảm nhận tuyệt đối rằng họ biết rõ đích đến của mình là gì".

Trước đó, vào hôm 4-3, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không của NATO đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Iran khi quả đạn này đang hướng vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Sự việc làm dấy lên nguy cơ xung đột có thể lan rộng và kéo theo sự tham gia của toàn bộ liên minh.

Theo quy định tại Điều 5 của Hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một quốc gia thành viên được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh. Điều khoản này buộc các nước đồng minh phải thực hiện các biện pháp mà họ coi là cần thiết để hỗ trợ quốc gia bị tấn công, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ lực quân sự.

Tuy nhiên, theo một tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran trong ngày 5-3 đã bác bỏ việc nã tên lửa vào Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này luôn tôn trọng chủ quyền của quốc gia "hữu nghị" Thổ Nhĩ Kỳ.