Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất giải báo chí viết về Nghị quyết 57 tại TP.HCM lần I 05/03/2026 12:19

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt hai giải thưởng giải báo chí viết về Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị lần I- 2025 với loạt bài “Nghị quyết 57 mở đường băng cho Kỳ lân Việt” đoạt giải Nhất và loạt bài “Cú hích bệnh án điện tử” đoạt giải khuyến khích.

Sáng 5-3, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu xuân Bính Ngọ 2026.

17 giải thưởng

Tại buổi họp mặt, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức công bố và trao giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại TP.HCM lần I năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao giải Nhất cho phóng viên Quang Huy (đại diện nhóm tác giả Lê Quang Huy - Trần Phương Minh - Trịnh Nguyễn Minh Hoàng) với chuỗi tác phẩm “Nghị quyết 57 mở đường băng cho Kỳ lân Việt” (3 bài) của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, cùng 1 giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt hai giải thưởng, gồm: Giải Nhất với chuỗi tác phẩm “Nghị quyết 57 mở đường băng cho Kỳ lân Việt” (3 bài) của nhóm tác giả Lê Quang Huy - Trần Phương Minh - Trịnh Nguyễn Minh Hoàng; giải khuyến khích với chuỗi tác phẩm “Cú hích bệnh án điện tử” (gồm 3 bài) của nhóm tác giả Bùi Thị Thảo Phương, Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Dinh, Đỗ Thu Hương.

Ngoài ra, giải Nhì thuộc về hai tác phẩm: “Thực hiện Nghị quyết số 57 - Cách làm của TP.HCM” của Báo Nhân dân và “Để Nghị quyết số 57 sớm đi vào cuộc sống” của Báo Sài Gòn Giải phóng.

Giải Ba thuộc về các tác phẩm: “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới” của Báo Phụ nữ TP.HCM; “Tam giác đổi mới” của Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM và “Nghị quyết 57: Động lực tăng trưởng cho TP.HCM cất cánh trong kỷ nguyên mới” của Trung tâm Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giải thưởng được phát động từ ngày 26-6-2025 với mục đích ghi nhận và tôn vinh các tác phẩm báo chí chất lượng cao, phản ánh kịp thời, sinh động quá trình triển khai Nghị quyết 57 trong thực tiễn tại TP.HCM, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ 23 cơ quan báo chí với 118 tác phẩm và chuỗi tác phẩm gửi về tham gia dự thi, trong đó có nhiều cơ quan thông tấn báo chí lớn.

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sắc sảo, không chỉ phản ánh chủ trương, chính sách mà còn đi sâu phân tích những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điểm mới, điểm khó; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị có giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 tại TP.HCM.

Bước chuyển mình công nghệ của TP.HCM



Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 với tinh thần lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực trung tâm. Qua đó, TP đã đạt được những kết quả thực chất, tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với tâm thế tăng tốc và lan tỏa kết quả.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng trao giải Khuyến khích với chuỗi tác phẩm “Cú hích bệnh án điện tử” cho phóng viên Thảo Phương (đại diện nhóm tác giả Bùi Thị Thảo Phương, Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Dinh, Đỗ Thu Hương) của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98/2023 đã đi vào đời sống thông qua việc phê duyệt các tổ chức tham gia Đề án Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE); hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho hơn 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm.

Việc thử nghiệm thành công giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại Khu Công nghệ cao cũng như khai trương tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu đã mở ra những hướng phát triển kinh tế số đầy tiềm năng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải. Ảnh: HOÀNG GIANG

Năm 2025, chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đạt 56% khẳng định tăng trưởng của TP đang dựa ngày càng nhiều vào tri thức và công nghệ thay vì các yếu tố truyền thống. TP cũng thu hút 8,2 tỉ USD vốn FDI, trong đó lĩnh vực công nghệ cao đạt khoảng 1,8 tỉ USD.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM tiếp tục duy trì vị thế vững chắc, xếp thứ hai cả nước về chỉ số PII (chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia) và thuộc nhóm 110 đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB) với quy mô 17.000 m² tại số 123 Trương Định đã trở thành trái tim kết nối các nguồn lực chính sách, vốn và thị trường cho cộng đồng khởi nghiệp.

Tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt trên 80%, với tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 96%. Hạ tầng số được đầu tư mạnh mẽ với tỉ lệ phủ sóng 5G đạt 70%, vượt chỉ tiêu đề ra; ngành y tế ghi nhận 99% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử…

Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng, trên 90% dân số trưởng thành sở hữu điện thoại thông minh và tài khoản thanh toán điện tử.