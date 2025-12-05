Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải B Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 05/12/2025 22:06

(PLO)- Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 đã chọn ra 45 tác phẩm xuất sắc nhất. Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đoạt giải B với tác phẩm "Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh".

Tối 5-12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025).

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được tổ chức, với 4 thể loại là: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải.

Theo Ban Tổ chức giải, sau 1 năm phát động, đã có 1.866 tác phẩm gửi về tham dự Giải báo chí và 481 tác phẩm, bài dự thi gửi về tham dự Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành.

Qua quá trình xem xét, chọn lọc với nhiều vòng chấm điểm, từ sơ khảo đến chung khảo, Hội đồng chung khảo đã chọn ra được 45 tác phẩm xuất sắc nhất để giành được các giải thưởng.

Gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích, 12 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 525 triệu đồng.

Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Những người làm báo cũng đã trải qua một năm hoạt động đầy nỗ lực, cố gắng và gặt hái được nhiều thành công.

Ngay trong những ngày vừa qua, các phóng viên, nhà báo đã không quản hiểm nguy, khó khăn để lao vào tác nghiệp tại những vùng tâm lũ đầy khắc nghiệt của miền Trung.

Hành trình của các phóng viên, nhà báo trong 1 năm qua là sự bền bỉ, cống hiến, là sự nhiệt huyết, sáng tạo để đem đến những bài báo, thước phim, âm thanh, hình ảnh sống động về bức tranh của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Ông Võ Thanh Tùng (ngoài cùng bên phải) đại diện nhóm tác giả loạt bài "Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh" nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Mỗi tác phẩm gửi về là một đề tài phân tích những kết quả, những hạn chế, những vấn đề nóng bỏng nhất đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay; đồng thời đề xuất những giải pháp để tháo gỡ bằng hành động, bằng các cơ chế, chính sách cụ thể.

Hầu hết các tác phẩm đã bám sát hơi thở cuộc sống, sự chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh “chuyển đổi số" mạnh mẽ, đúng với chủ đề của mùa giải năm nay là “Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn" theo đúng nội dung Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Các tác phẩm đã thể hiện tốt vai trò “truyền thông chính sách", có nội dung đa dạng, phong phú vẽ lên bức tranh toàn cảnh về sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước.

"Không chỉ phản ánh những mặt tích cực, các tác phẩm báo chí dự thi lần này còn thể hiện tinh thần đấu tranh với những mặt trái, tiêu cực trong nông nghiệp, nông thôn như hiện tượng phá rừng; buôn bán, săn bắt động vật hoang dã, quý hiếm…", ông Lương Quốc Đoàn nói và khẳng định các tác phẩm báo chí dự giải năm nay đã thể hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.