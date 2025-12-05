Trấn Thành rút khỏi đề cử Ngôi sao xanh 2025, 'Mưa đỏ' liệu có càn quét giải thưởng? 05/12/2025 19:04

(PLO)- Việc Trấn Thành bất ngờ rút khỏi đường đua khiến nhiều người chú ý, trong khi Mưa đỏ được kỳ vọng bứt phá.

Ban tổ chức (BTC) giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025 vừa công bố 741 đề cử, gồm 23 phim điện ảnh, 16 phim truyền hình, 11 phim truyền hình nước ngoài, 21 tác phẩm thuộc lĩnh vực không gian mạng và 41 MV âm nhạc.

Ở hạng mục điện ảnh, Trấn Thành bất ngờ rút khỏi đề cử với lý do “giải thưởng năm nay chưa phù hợp”. Đến nay, đạo diễn Lý Hải (Lật mặt 8) vẫn chưa đưa ra phản hồi về việc tham dự.

Các đề cử ở hạng mục video âm nhạc được yêu thích nhất. Ảnh: BTC

Năm ngoái, phim Mai của Trấn Thành thắng lớn với sáu giải thưởng, từ diễn viên được yêu thích nhất, diễn viên phụ, chính xuất sắc đến phim điện ảnh xuất sắc nhất. Vì vậy, việc anh từ chối tranh giải năm nay khiến nhiều khán giả phần nào hụt hẫng.

Đại diện BTC cho rằng đây là điều bình thường, đồng thời thừa nhận sự vắng mặt này khiến cuộc đua bớt phần căng thẳng, bởi tác phẩm của Trấn Thành vốn luôn là điểm chú ý.

Dù vậy, hạng mục điện ảnh năm nay vẫn được đánh giá sôi động với loạt phim gây chú ý thời gian qua như Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu…

Trong đó, Mưa đỏ của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền tiếp tục được dự đoán là ứng viên nặng ký sau khi từng đoạt Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 cùng bốn giải cá nhân.

Các đề cử ở hạng mục phim điện ảnh. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, nhiều phim hoạt hình lần đầu xuất hiện rõ nét trong đường đua điện ảnh như Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm lầy lội, Wolfoo & Cuộc đua tam giới, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho sự đa dạng và trưởng thành của điện ảnh Việt.

Ông Lâm Chí Thiện, Trưởng BTC Ngôi Sao Xanh, nhận định 2025 là năm lao động vất vả của giới làm phim khi nhiều tác phẩm chất lượng liên tục ra mắt. Chính điều này khiến mùa giải năm nay ghi nhận số lượng đề cử kỷ lục, đòi hỏi BTC phải nỗ lực hơn để tôn vinh kịp thời.

Ở lĩnh vực truyền hình, nhiều phim đạt rating cao tiếp tục góp mặt như Trà ma nữ, Chiếc vòng ngọc bích, Lưới tình, Lý lẽ kẻ ngoại tình, Chân trời mới.

Không gian mạng cũng sôi động với các tác phẩm từ VieON, Netflix, phim ngắn khung dọc như Mẹ lao công học yêu, Tình đầu là sói, cùng các web-drama được đầu tư như Chuyện nhà Tí 4, Về quê có gì vui, Kén cá chọn chồng.

Năm nay, hạng mục không gian mạng được mở rộng, bổ sung giải “Video âm nhạc được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn, ghi nhận loạt sản phẩm nổi bật như Người Việt, Made in Vietnam, Bắc Bling.

Mùa giải lần thứ 12 sẽ trao 32 giải, gồm 19 giải do Hội đồng Nghệ thuật và 13 giải do khán giả bình chọn.

Hội đồng giám khảo có sự tham gia của nhà báo Đinh Trọng Tuấn, NSND Đào Bá Sơn, NSƯT Lê Hoàng. Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh năm nay gia nhập Ban Chung khảo; ông Park Bong Kyu được bổ nhiệm làm cố vấn quốc tế.

Cổng bình chọn mở từ 11 giờ ngày 6-12-2025 đến 11 giờ ngày 6-1-2026. Điểm số từ khán giả và Hội đồng Nghệ thuật được tính độc lập để đảm bảo sự công bằng, khách quan trong xét giải.