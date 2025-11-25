Phim 'Mưa đỏ' nhận Bông sen vàng 2025

Tối 25-11, Lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội phía Nam, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
Sau 5 ngày diễn ra (từ 21 đến 25-11) Ban tổ chức đã chấm 87 tác phẩm dự thi (16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình) và chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết sau 05 ngày chính thức tổ chức tại TP.HCM, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 đã có thời khắc trang trọng và ấn tượng tại Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng của Liên hoan phim.
"Trong 2 năm vừa qua, nền điện ảnh Việt Nam đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đầy ấn tượng của điện ảnh Việt Nam. Nhiều kỷ lục về số lượng và doanh thu phòng vé được thiết lập, thu hút đông đảo khán giả trở lại rạp với sự tự hào đối với điện ảnh nước nhà.
Đặc biệt, tỷ lệ phim Việt Nam chiếm tới 70% tổng số suất chiếu tại rạp, cho thấy sức sống bền bỉ, sự trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh nước nhà.
Mỗi bộ phim được hoàn thành đều là một hành trình đầy gian nan, vất vả, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro về tài chính. Chính những nỗ lực ấy đã tạo nên một bức tranh tươi sáng của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm qua và mở ra nhiều kỳ vọng trong tương lai. Với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, Cục Điện ảnh trân trọng những nỗ lực đóng góp quý báu đó và cam kết luôn đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh của mình. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"- đạo diễn Đặng Trần Cường bày tỏ.
Mở màn cho đêm bế mạc, Bộ VH-TT&DL trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho "Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023-2025" là CJ CGV.
Ban tổ chức cũng đã vinh danh TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh đã có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.
Sau đó, Ban tổ chức lần lượt trao giải các cá nhân và tập thể ở các hạng mục phim.
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghi lễ nhận cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 tại TP.HCM vào năm 2027.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn cho biết bày tỏ niềm vinh dự khi có cơ hội đăng cai với Bộ VH,TT&DL tổ chức Liên hoan phim lần thứ 27 tới.
"Với niềm vinh dự là địa phương được lựa chọn đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25, tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổ chức một kỳ liên hoan chu đáo, chuyên nghiệp, sáng tạo, xứng tầm là một sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của quốc gia. Chúng tôi mong muốn Bắc Ninh không chỉ là nơi đăng cai mà trở thành người bạn đồng hành, truyền cảm hứng cho các nhà đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên và những người yêu điện ảnh" - ông Mai Sơn bày tỏ.
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LHP VIỆT NAM lần thứ 24 – năm 2025
Giải tập thể:
- Phim truyện điện ảnh
Bông sen vàng: Mưa đỏ (đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền)
Bông sen bạc: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối; Tử chiến trên không; Chị dâu
Giải thưởng của ban giám khảo: Mai; Mang mẹ đi bỏ; Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.
Giải thưởng của UBND TP.HCM dành cho phim có bối cảnh quay tại TP.HCM: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối
Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: Phim Mưa đỏ
- Phim tài liệu:
Bông sen vàng: Tỉnh thức và hóa giải; Người giữ hồn di sản
Bông sen bạc: "7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị”; "Tiếng nói của lương tri"
Giải thưởng của ban giám khảo: phim Chân trời rực rỡ; Chiếu bóng anh hùng; Chuyến tàu hòa bình
- Phim khoa học:
Bông sen vàng: Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng
Bông sen bạc: Sếu có về phương Nam
Giải thưởng của ban giám khảo: Thuốc lá điện tử - Kẻ giết người thầm lặng; Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội”
- Phim hoạt hình:
Bông sen vàng: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu và Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội
Bông sen bạc: Trở về; Tiếng cồng núi Nưa
Giải thưởng của ban giám khảo: Lời hứa Điện Biên và Chiếc lông gà hư hỏng
Giải cá nhân:
- Đạo diễn xuất sắc:
Phim truyện điện ảnh: Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền
Phim tài liệu: Đạo diễn Đào Duy Từ và Nguyễn Vinh Khoa - Bộ phim “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị”
Phim khoa học: Đạo diễn Đỗ Đại Tín - Bộ phim “Sếu có về phương Nam?”,
Phim hoạt hình: Đạo diễn Đoàn Anh Kiệt - Bộ phim “Trở về”,
- Tác giả kịch bản xuất sắc:
Phim truyện điện ảnh: Nhóm biên kịch phim Chị Dâu
Phim tài liệu: Tác giả Bành Mai Phương - Bộ phim “Theo dấu chân cha”,
Phim khoa học:
Phim hoạt hình: Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Thanh hà - phim Liên kết
- Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc: Thu Trang với Nụ hôn bạc tỷ.
- Quay phim xuất sắc:
Phim truyện điện ảnh: Nhà quay phim Nguyễn K’Linh - Bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”
Phim tài liệu:
Nhà Quay phim Lương Anh Toản - Bộ phim “Người làm chữ”,
Phim khoa học:
- Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh: Tuấn Trần (Mang mẹ đi bỏ)
- Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh: Phương Anh Đào (phim Mai)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh: Hồng Đào - phim Mai
- Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh: Bảo Định - Tử chiến trên không và Phương Nam (phim Mưa đỏ)
- Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: phim Mưa đỏ
- Hoạ sĩ xuất sắc:
Họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim truyện điện ảnh: Vũ Việt Hưng - phim Mưa đỏ
Hoạ sĩ phim hoạt hình: (Hoạ sĩ tạo hình) và (Hoạ sĩ diễn xuất)
- Âm nhạc xuất sắc
Nhạc sĩ sáng tác cho phim truyện điện ảnh:
Nhạc sĩ Clovis Schneider - phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối
Nhạc sĩ sáng tác cho phim hoạt hình: Lê Tuấn Anh Masew - phim hoạt hình Dế mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm lầy lội
- Âm thanh xuất sắc
Thiết kế âm thanh phim truyện điện ảnh: Hoàng Thị Thủy phim Mưa đỏ
Thiết kế âm thanh phim tài liệu: Thiết kế âm thanh Lê Ngọc Chiến - Bộ phim “Tỉnh thức và hóa giải”,
Thiết kế âm thanh phim khoa học: Thiết kế âm thanh Nguyễn Trung Hiếu - Bộ phim “Rừng xanh dưới đại dương”,
Thiết kế âm thanh phim hoạt hình: Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông ACE Media (ACE Media) - Bộ phim “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội”
Giải bình chọn của khán giả:
- Giải “Phim Việt Nam được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn: Quỷ Cẩu
- Giải thưởng dành cho tác phẩm truyền cảm hứng: phim Sự tích Hoa Trạng Nguyên
Ngoài ra còn có:
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023 - 2025”.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.
- Bằng khen của UBND TP.HCM dành cho phim có bối cảnh quay tại Thành phố Hồ Chí Minh: Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.