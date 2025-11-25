Phim 'Mưa đỏ' nhận Bông sen vàng 2025 25/11/2025 22:37

(PLO)- Phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền đoạt Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.

Tối 25-11, Lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội phía Nam, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Sau 5 ngày diễn ra (từ 21 đến 25-11) Ban tổ chức đã chấm 87 tác phẩm dự thi (16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình) và chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết sau 05 ngày chính thức tổ chức tại TP.HCM, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 đã có thời khắc trang trọng và ấn tượng tại Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng của Liên hoan phim.

"Trong 2 năm vừa qua, nền điện ảnh Việt Nam đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đầy ấn tượng của điện ảnh Việt Nam. Nhiều kỷ lục về số lượng và doanh thu phòng vé được thiết lập, thu hút đông đảo khán giả trở lại rạp với sự tự hào đối với điện ảnh nước nhà.

Đặc biệt, tỷ lệ phim Việt Nam chiếm tới 70% tổng số suất chiếu tại rạp, cho thấy sức sống bền bỉ, sự trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh nước nhà.

Mỗi bộ phim được hoàn thành đều là một hành trình đầy gian nan, vất vả, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro về tài chính. Chính những nỗ lực ấy đã tạo nên một bức tranh tươi sáng của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm qua và mở ra nhiều kỳ vọng trong tương lai. Với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, Cục Điện ảnh trân trọng những nỗ lực đóng góp quý báu đó và cam kết luôn đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh của mình. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"- đạo diễn Đặng Trần Cường bày tỏ.

Mở màn cho đêm bế mạc, Bộ VH-TT&DL trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho "Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023-2025" là CJ CGV.

Ban tổ chức cũng đã vinh danh TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh đã có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao bằng khen dành cho phim có bối cảnh quay tại TP.HCM cho phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Sau đó, Ban tổ chức lần lượt trao giải các cá nhân và tập thể ở các hạng mục phim.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Bông sen vàng cho ê-kíp Phim Mưa đỏ ở hạng mục phim truyện Điện ảnh.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Giám khảo đã trao cho chúng tôi một phần thưởng vinh dự và cao quý...Phần thưởng này, cho phép chúng tôi xin được gửi tặng các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để chúng ta có hòa bình ngày hôm nay".

Trao giải Bông sen vàng cho các hạng mục phim hoạt hình, phim khoa học và phim tài liệu

Trao giải Bông sen bạc cho các hạng mục

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường trao phần thưởng Tác phẩm truyền cảm hứng cho đại diện đoàn phim hoạt hình "Sự tích hoa trạng nguyên".

Phim "Quỷ Cẩu" của Võ Thanh Hòa đạt giải phim được khán giả yêu thích

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghi lễ nhận cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 tại TP.HCM vào năm 2027.

Lễ trao cờ cho đại diện tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn cho biết bày tỏ niềm vinh dự khi có cơ hội đăng cai với Bộ VH,TT&DL tổ chức Liên hoan phim lần thứ 27 tới.



"Với niềm vinh dự là địa phương được lựa chọn đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25, tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổ chức một kỳ liên hoan chu đáo, chuyên nghiệp, sáng tạo, xứng tầm là một sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của quốc gia. Chúng tôi mong muốn Bắc Ninh không chỉ là nơi đăng cai mà trở thành người bạn đồng hành, truyền cảm hứng cho các nhà đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên và những người yêu điện ảnh" - ông Mai Sơn bày tỏ.