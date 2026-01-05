NSND Trịnh Kim Chi làm trưởng ban giám khảo Hoa hậu Tài sắc Việt 05/01/2026 09:37

(PLO)- Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt chính thức khởi động mùa 2 sau hơn 2 năm gián đoạn.

Sau hơn 2 năm gián đoạn, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt chính thức khởi động mùa 2 và công bố thành phần ban giám khảo.

Theo BTC, ban giám khảo cuộc thi gồm NSND Trịnh Kim Chi giữ vai trò Trưởng ban giám khảo; cùng các giám khảo là diễn viên Hiền Mai, Hoa hậu Tài sắc Việt 2023 Bích Ngọc và Á hậu Tài sắc Việt 2023 Minh Tâm.

Ngoài ra, cuộc thi còn có sự tham gia của các giám khảo khách mời như diễn viên Công Hậu, Hoa hậu Lê Nhàn, Á hậu Tài sắc Việt Phương Thảo…

Thông tin về tiêu chí cuộc thi, đại diện BTC cho biết Hoa hậu Tài sắc Việt không chỉ đánh giá vẻ đẹp hình thể mà đặc biệt chú trọng đến tâm hồn, trí tuệ, nhân cách và tinh thần lan tỏa yêu thương, ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.

Chia sẻ trong vai trò Trưởng ban giám khảo, NSND Trịnh Kim Chi cho biết mùa thi năm nay sẽ chú trọng hơn vào phần thi tài năng nhằm bảo đảm các thí sinh không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu năng khiếu thực sự.

“Bên cạnh đó, chúng tôi rất coi trọng yếu tố nhân cách, bởi đây là nền tảng quan trọng cho cuộc sống và sự nghiệp lâu dài. Thí sinh cần có bản lĩnh, sự tự tin, khả năng xử lý các tình huống truyền thông, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng nếu đạt danh hiệu cao nhất” - NSND Trịnh Kim Chi bày tỏ.

Theo NSND Trịnh Kim Chi, một điểm mới của mùa 2 là BTC dự kiến đưa vào nội dung thi các dự án bảo vệ môi trường. Các dự án có thể hướng đến việc cải thiện môi trường sống, xây dựng không gian xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng, đặc biệt tại các thành phố biển. Những dự án mang tính thực tiễn, tạo tác động tích cực cho xã hội sẽ được BTC trao giải.

Theo BTC, Hoa hậu Tài sắc Việt mùa 2 dành cho các nữ công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện về trí tuệ, tài năng và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại; đồng thời tìm kiếm gương mặt đại diện tiêu biểu hội tụ đức hạnh, lòng nhân ái, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn hướng đến việc tuyên truyền, quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam, tiềm năng du lịch cùng những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Trong suốt hành trình dự thi, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

NSND Trịnh Kim Chi. Ảnh: BTC

Theo đại diện BTC, các Hoa hậu, Á hậu không chỉ đẹp mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, bảo vệ thiên nhiên, hỗ trợ người yếu thế, cũng như góp mặt trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Theo kế hoạch, vòng bán kết Hoa hậu Tài sắc Việt mùa 2 sẽ diễn ra ngày 20-3-2026; đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 22-3-2026 tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng dịp này, BTC cũng công bố cuộc thi “Giọng ca vàng doanh nhân” dự kiến diễn ra vào tháng 4-2026.

Theo BTC, đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là diễn đàn văn hóa dành cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Cuộc thi hướng đến việc truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực, khắc họa hình ảnh người doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ và giàu trách nhiệm xã hội.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt chính thức khởi động mùa 2 sau hơn 2 năm gián đoạn. Ảnh: BTC

Thông qua các tiết mục âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, cuộc thi tạo cơ hội để thí sinh thể hiện tài năng, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, giao lưu học hỏi và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên với tinh thần doanh nhân hiện đại.