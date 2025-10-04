'Người chồng đại gia' của MC Cát Tường là ai? 04/10/2025 15:44

(PLO)- Nhiều tài khoản mạng xã hội khẳng định MC Cát Tường chuẩn bị “lấy chồng đại gia” có nhà hàng, resort. Tuy nhiên, đây là thông tin sai sự thật.

Mấy ngày qua trên các mạng xã hội Facebook, TikTok liên tục lan truyền hình ảnh MC Cát Tường đang tắm hồ bơi cùng một người đàn ông lạ mặt kèm theo nhiều hình ảnh MC Cát Tường thân mật choàng tay người đàn ông đi dạo trong một khu resort.

Nhiều thông tin trên mạng xã hội "chúc mừng" MC Cát Tường với người đàn ông lạ mặt.

Nhiều tài khoản mạng xã hội còn cho rằng đây là “người chồng đại gia” mà MC Cát Tường chuẩn bị kết hôn cùng nhiều tình tiết thêu dệt, thậm chí còn mong Cát Tường sớm có cái đám cưới to nhất showbiz.

Trước những đồn thổi thiếu căn cứ này, MC Cát Tường đã phải đính chính thông tin và cho biết mẹ con cô vừa đi Phan Thiết, ghé tiệm ăn của người em ăn bánh canh tôm hùm và đến khu du lịch của người này xuống hồ bơi tắm.

MC Cát Tường chua chát: “Sáng nay mở mắt thấy nổi tiếng trên TikTok (tui sắp lấy chồng đại gia rồi )… Tính ra tên tuổi tui cũng làm giàu cho mấy trang mạng xã hội lắm …”

MC Cát Tường chia sẻ trên tài khoản Facebook.

Ngày 4-10, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Lành, người bị mạng xã hội gán ghép là “chồng đại gia” của MC Cát Tường, cho biết rất bức xúc trước việc bị nhiều tài khoản gán ghép và đưa thông tin sai sự thật lên mạng.

Được biết, anh Lành là chủ nhà hàng Hải Lành Bến Xưa ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng, ven Quốc lộ 1A. Không riêng gì MC Cát Tường mà nhà hàng Hải Lành Bến Xưa còn đón rất nhiều người hoạt động nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên đến đây mỗi khi đi ngang hoặc hoạt động, du lịch ở Mũi Né, Phan Thiết.

MC Cát Tường tại khu nghỉ dưỡng Hải Lành Bến Xưa 2.

Một diễn viên điện ảnh xin không nêu tên cho biết, nhiều người thường ghé Hải Lành Bến Xưa để thưởng thức món bánh canh tôm hùm vì tại đây nấu ăn ngon, giá cả phải chăng. “Hơn nữa, Hải Lành sống rất dễ thương, hiền lành, nhiệt tình… nhiều anh chị em nghệ sĩ mến mộ nên thường ghé”, diễn viên trên cho biết.

Theo anh Nguyễn Văn Lành, khu hồ bơi mà mạng xã hội gán ghép hình ảnh MC Cát Tường và anh là khu du lịch Hải Lành Bến Xưa 2 ở xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng mà tuần qua MC này cùng con gái nghỉ dưỡng.

Từ trái qua: Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, anh Nguyễn Văn Lành và MC Cát Tường tại giỗ Tổ sân khấu ở TP.HCM đêm 3-10.

“Từ lâu tôi đã xem chị Cát Tường như chị em trong gia đình, mỗi lần chị Cát Tường ghé đây, không những chị em chúng tôi mà cả nhóm thường hay đùa giỡn vui vẻ. Do đó tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi nhiều tài khoản mạng xã hội đưa những thông tin suy diễn, không đúng sự thật, câu view gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác”, chủ nhà hàng Hải Lành Bến Xưa cho biết.