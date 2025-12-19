Quỹ Thiện Tâm khởi công khu chăm sóc người cao tuổi, đối tượng bảo trợ ở Hà Tĩnh 19/12/2025 18:21

(PLO)- Khu chăm sóc người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Chiều 19-12, tại tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án “Khu chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng.

Lễ khởi công công trình Khu chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được xây dựng trên khu đất của Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (đường Đồng Môn, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh). Trong tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng, Quỹ Thiện Tâm tài trợ 70 tỉ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách đối ứng của địa phương.

Người cao tuổi ở Hà Tĩnh vui mừng đến tham dự buổi lễ.

Công trình gồm khu nhà 3 tầng nuôi dưỡng và chăm sóc điều trị; hai nhà chăm sóc chất lượng cao 2 tầng cùng các hạng mục phụ trợ như hệ thống điện năng lượng mặt trời, trang thiết bị phòng ở – phòng điều trị, sân đường nội bộ, cây xanh và cảnh quan môi trường.

Dự án không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh Hà Tĩnh và Quỹ Thiện Tâm đối với công tác an sinh xã hội, mà còn góp phần hoàn thiện cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, kỳ vọng công trình khi hoàn thành sẽ trở thành “mái nhà chung” ấm áp, an toàn, thân thiện, bảo đảm đầy đủ điều kiện sinh hoạt, y tế và giao lưu cộng đồng cho người cao tuổi.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định dự án có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng, đồng thời chỉ đạo quản lý, vận hành công trình đúng mục đích, hiệu quả và bền vững.

Ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm phát biểu tại Lễ khởi công.

Tỉnh Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chung tay vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Một góc phối cảnh công trình.

Riêng trong năm 2025, Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ gần 100 tỉ đồng giúp Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10 và 26 tỉ đồng hỗ trợ các trường học, trạm y tế phục hồi sau bão.