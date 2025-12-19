Bắt giữ 2 nghi phạm vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng 19/12/2025 13:24

(PLO)- Công an phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt giữ hai nghi phạm vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Nai khi đang lẩn trốn.

Ngày 18-12, Công an phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), khi các đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Hai nghi phạm gây án giết người ở Đồng Nai sa lưới sau chưa đầy 24 giờ.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, qua công tác nắm tình hình và truy xét, lực lượng Công an phường Bình Thuận phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang ẩn náu tại khu vực Văn Thánh, khu phố 5, phường Bình Thuận. Tiến hành kiểm tra, công an đã khống chế và bắt giữ hai nghi phạm.

Danh tính các đối tượng được xác định là L.M.T. (sinh ngày 26-11-2006, ngụ ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) và P.A.T. (sinh ngày 6-8-2005, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Qua đấu tranh ban đầu, hai nghi phạm khai nhận đã cùng hai đồng phạm khác sử dụng hung khí gây ra vụ giết người tại xã Thống Nhất vào đêm 17-12, rạng sáng 18-12-2025. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi địa phương, di chuyển sang địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an phường Bình Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, thu giữ tang vật liên quan và bàn giao hai đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.