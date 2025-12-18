CSGT TP.HCM ứng trực 100% quân số trước giờ chung kết U22 Việt Nam – Thái Lan 18/12/2025 18:48

(PLO)- Lực lượng CSGT TP.HCM triển khai phương án ứng trực 100% quân số nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc trước, trong và sau trận chung kết U22 Việt Nam – Thái Lan.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc trước và sau trận chung kết giải bóng đá U22 Việt Nam – Thái Lan, ngày 18-12, lực lượng CSGT TP.HCM triển khai phương án ứng trực 100% quân số trên toàn địa bàn.

Trước thềm trận đấu, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC08, cho biết thực hiện chỉ đạo của Công an TP.HCM, lực lượng CSGT bố trí 100% quân số trực chiến từ 18 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trước và sau khi trận đấu kết thúc.

Theo đó, nhiều tổ công tác được thành lập, phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, công an phường và đoàn viên thanh niên xung phong để điều hòa giao thông, lập chốt kiểm soát tại các giao lộ, tuyến đường trọng điểm.

CSGT TP.HCM ứng trực 100% quân số trước chung kết U22 Việt Nam – Thái Lan. Ảnh: PHẠM HẢI



Công tác tuần tra, kiểm soát cũng được tăng cường nhằm tuyên truyền, vận động người dân cổ vũ bóng đá văn minh, không tụ tập gây rối, không ảnh hưởng đến trật tự giao thông chung.

Đại diện PC08 cho biết lực lượng sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên nóc xe, sử dụng xe ba gác chở người đi cổ vũ, tụ tập quá khích gây mất an ninh trật tự, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Song song đó, lực lượng CSGT tăng cường nắm tình hình, phối hợp các tổ công tác mặc thường phục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp quá khích.

Phòng PC08 khuyến cáo người dân khi cổ vũ bóng đá cần giữ thái độ ôn hòa, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đi đúng làn đường, phần đường, không đi ngược chiều, không vào đường cấm và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

“Việc cổ vũ cần thể hiện tinh thần văn minh, góp phần giữ gìn hình ảnh TP.HCM an toàn, thân thiện” - đại diện PC08 nhấn mạnh.

Công an phường Thủ Đức, TP.HCM ra quân tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng ngày, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết.

Theo đó, đơn vị triển khai nhiều tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn, đồng thời chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm, giao lộ có mật độ phương tiện lưu thông cao để kịp thời điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc.

Nhiều tổ công tác tuần tra tại các giao lộ, khu động đông người, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và tạo không khí vui tươi, văn minh trước và sau trận chung kết. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng công an phường tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền người dân không tụ tập đông người, không cổ vũ quá khích, không gây mất trật tự công cộng. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và tạo không khí vui tươi, văn minh trước và sau trận chung kết.